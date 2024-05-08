定穎第2季接單良好 看旺汽車板、網通與伺服器動能

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（中央社記者江明晏台北8日電）汽車板廠定穎指出，2024年以汽車板、網路通訊及伺服器產品為成長動能，第2季接單狀況良好，HDI滿載，多層板稼動率達90%至95%，看好泰國廠是下一個成長躍升契機，第4季啟動量產。

定穎投控今天召開法人說明會，第1季營收新台幣41.7億元，年增13%，毛利率22.7%，匯兌收益約6200萬元，稅後淨利為2.83億元，每股盈餘（EPS）1.02元，較去年同期增加近200%。

定穎說明，首季產品別占比來看，變化不大，汽車板占比達70%，顯示面板占比12%，儲存式裝置占比8%，網路通訊及伺服器產品5%；整體金額增加15%，主要來自網通產品的放量。

定穎HDI營收占比首季達28%，後續將隨電動車發展而增加，2024年目標占比超過3成。

定穎指出，客戶年度降價影響毛利率，將透過提升效率，降低成本、爭取高階新產品等方式來彌補差距，後續新料號陸續加入，對毛利率將有正向幫助。

首季營業費用率為13.3%，定穎指出，因為黃石二廠和泰國廠產能的建置，營業費用增加，隨著新產能逐步開出，並開始貢獻營收，預期營業費用率將穩定，並逐步降低。

展望未來，定穎表示，第2季目前接單狀況良好，HDI滿載，多層板的稼動率也達到90%至95%，但實際的營收還是要看客戶的拉貨狀況，預計在第3季HDI產能將進一步提升，有助滿足市場需求，促進營收成長。

在獲利方面，定穎說，2024年以汽車板、網路通訊及伺服器產品為成長動能，這些產品多為高階HDI的設計，對獲利維持正向看法。

定穎指出，泰國廠是下一個成長躍升的契機，泰國廠專注於高階多層板及HDI技術，包括高速材料的應用，產品將應用於伺服器、網路通訊、儲存裝置等多個領域，第一期產能規劃上，50%的產能將用於伺服器及網通產品的生產，預計今年第3季進行試產，第4季啟動量產，產能將逐步提升。

定穎強調，希望將伺服器產品打造為除了車用以外，在2024至2026年間另一個成長引擎。

針對法人關注汽車板降價議題，定穎指出，車用板只有年底價格協商，不會有季降價情形，定穎持續導入自動化提升營運效率，汽車板年度降幅在3%至5%，其他產品跌價幅度較大，雖然銅價上漲恐提升成本，但目前還沒接到漲價通知。

至於定穎子公司超穎在中國股市的掛牌進度，定穎回應，超穎去年底送件，掛牌時間按規定公告。（編輯：張均懋）1130508