展店、差異化鮮食助攻 全家第1季獲利創同期第3高

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（中央社記者何秀玲台北8日電）全家便利商店今天公布第1季財報，主要受惠於超商本業表現穩健，持續拓點，以及轉投資獲利挹注，稅後純益為新台幣2.6億元，年增32.1%，創歷年同期第3高，每股純益（EPS）為1.17元，較去年同期增加0.29元。

展望第2季，全家表示，將進入超商傳統營運高峰，夏季型商品如自有品牌咖啡Let’s café、茶飲「私品茶」、霜淇淋、冰品飲品皆陸續推新品；會員APP將針對分眾化需求推出新功能，並掌握清明連假、母親節、端午節等節慶商機，都將成衝刺業績的動能。

全家表示，第1季主要受惠於超商本業成長穩健，既存店日均銷售成長，並持續拓點，截至第1季全台門市達4240家。另外差異化鮮食策略持續奏效，第1季業績年增15%，占全家整體營收逾35%，其中泛鮮食（一般鮮食加上現做調理食品）自助熟食區，成長力道最為強勁，業績年增超過3成。

全家表示，3年前發動新型態熟食區策略以來，以中西炸烤物組合，創造商圈個店差異特色，目前已突破千店。去年底再推出南洋酸辣燙品牌，挹注新成長動能。

全家也提到，持續深耕會員經濟，會員人數突破1750萬人，會員營收占比維持5成。

全家今年第1季轉投資獲利挹注，來自於支援本業的福比麵包、晉欣食品、全台物流，以及已登錄興櫃的餐飲事業全家國際餐飲，其營收獲利雙成長，全家國際餐飲旗下有4品牌，總店數為68家。（編輯：潘羿菁）1130508