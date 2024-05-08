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台股拉尾盤 終場上漲46點站上20700點

2024/5/8 14:17（5/8 14:34 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北8日電）台股今天走勢震盪，早盤挫逾百點，最低20547.48點，盤中由黑翻紅，指數尾盤急拉收在20700.51點，上漲46.98點。台積電上漲2元，散熱族群漲跌互見，機器人概念股、觀光股、電機機械股價相對有撐。

台股加權指數今天終場上漲46.98點，漲幅0.23%，收在20700.51點，成交值新台幣4190.12億元。

電子權值股部分，台積電收802元，上漲2元，鴻海以169.5元平盤作收，聯發科收在1095元，上漲50元。

散熱雙雄雙鴻與奇鋐漲跌互見。機器人概念股中，所羅門最高觸及漲停價111.5元，最後以101.5元平盤作收；昆盈上漲約5.38%，以20.55元作收，上漲1.05元，穎漢飆漲停23.9元。

觀光族群部分，國賓攻上漲停，夏都漲幅0.33%、八方雲集漲幅1.43%。

觀察電機機械類股，士電上漲3.86%，亞力上揚3.76%，華城大漲8.69%，樂事綠能上漲4.73%。（編輯：楊蘭軒）1130508

#士電
#台股
#台積電
#雙鴻
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