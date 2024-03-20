少子化與國際競爭影響 中研院支薪博士生減逾百人

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（中央社記者陳至中台北20日電）國民黨籍立委柯志恩今天指出，中研院近年提高獎助金，但支薪博士生人數仍在7年內減少超過100人。中研院長廖俊智解釋，主要是受少子女化、國際人才競爭的影響。

中央研究院院長廖俊智今天到立法院做業務報告，提及近年多項培育學術人才的措施，包括辦理國際研究生學程、國內博士班學位學程等，也增加院內支薪的博士生獎助金

然而，國民黨籍立委柯志恩在質詢時指出，中研院的支薪博士生在民國105年時有1096人，112年則是983人，113年度到2月底統計剩下927人。近年中研院帶頭調高博士生待遇，但人才仍不斷流失，讓她感到不解。

對此，廖俊智解釋，主因是少子女化和國際人才競爭，學生不見得會在台灣念博士班，而學者也會鼓勵一些優秀人才到海外深造。

柯志恩質疑，廖俊智上任後就提倡調高博士待遇，但一直到去年才調漲院內支薪博士生獎助金，是否與總統大選有關？廖俊智解釋，調整獎助金須長時間分析，也要看經費是否允許，且獎助金是否有助於留住博士人才，學界也有不同的看法。

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柯志恩分析，中研院博士生獎助金原平均是新台幣3.2萬元，提高後提升到3.8萬元（博班第1、2年），第3年提高到4.8萬元，與各國科研機構還是有一段距離，例如日本理化學研究所（RIKEN）獎助金為5.5萬元，新加坡國立大學為7.2萬元（以上數據是柯志恩提供資料）。

柯志恩指出，學術界也要和產業界搶人，台灣各大科技廠博士人才，可領到6.1萬元以上，甚至年薪可達200萬元。期盼中研院帶頭增加挹注。（編輯：李亨山）1130320