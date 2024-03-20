中研院士倫理準則 廖俊智：列7月院士會議議程

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（中央社記者陳至中台北20日電）民進黨籍立委范雲今天指出，多名中研院士曾有幫助中國打壓學生、協助中國滲透等爭議，但相關倫理準則制訂延宕。中研院長廖俊智表示，已列入7月的院士會議議程。

中央研究院院長廖俊智今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，范雲指出多名院士的爭議，如在香港「反送中」中，作為校長未保護學生；有些曾涉嫌協助中國政治打壓與被指在美國協助中國滲透等。

范雲表示，在民國110年就曾提出質詢，當時廖俊智就曾答應要提出「院士行為倫理準則」，詢問3年來的進度為何。

廖俊智回應，這案子在108年就已啟動，但並非中研院內部就能處理，須透過院士會議。先前由已故院士陳定信在院士會議中提出，成立委員會討論，但後續主席因故無法續任，因而有些延宕。近期已有草案提出，預計在7月的院士會議中提出討論。

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范雲進一步追問，是否會比照國外的準則，設定院士不能有歧視、騷擾、霸凌，並要求揭露財務來源，且不能傷害學術自由、民主人權等，並制訂取消院士資格等懲罰機制。

廖俊智表示，方向還在討論中，部分院士也建議除了負面表列外，也應有正面表列。院士對相關條文都非常謹慎，一字一句仔細斟酌，因而需要較多的時間。他強調今年7月的會議中會提出討論，但最後版本為何、會不會通過，都要尊重院士表決結果。（編輯：李亨山）1130320