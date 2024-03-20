立委憂AI繁體中文資料少 廖俊智：能開放盡量開放

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（中央社記者陳至中台北20日電）多名立委關注AI（人工智慧）的繁體中文資料不足，尤其少於簡體，恐影響文化發展。中研院長廖俊智表示，不牽涉智財權等法規的部分，會朝開放努力，盡量釋出資料來訓練AI。

中研院長廖俊智今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，包括民進黨籍立委陳秀寶、中國民黨籍立委葛如鈞、洪孟楷等多人，質詢時都提及對AI快速發展的擔憂。

陳秀寶提到，生成式AI需要大量文本資料做訓練，但目前繁體中文的資料庫相對比較小；加上台灣的孩子正受抖音、小紅書等短影音平台強勢入侵，接收大量簡體中文資訊。中研院應協助整合繁體中文的語言資料庫，避免繁體中文資料大幅落後簡體中文。

對此，廖俊智認同若沒有大量繁中資料訓練AI，對文化發展恐有負面影響。中研院正在思考盡量開放相關資料，院內不涉及智財權的資料，會盡量立即、馬上開放，未來也會努力排除法規的限制，盡可能開放資料給大型語言模型訓練。

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葛如鈞指出，日本政府最近採取大膽作法，允許AI使用任何資料，不做任何保護，藉此盡可能提高日文資料數量，詢問台灣是否適合比照？廖俊智說，日本的作法相當前瞻，台灣還要深入研究利弊得失，擷取各國優點並因地制宜。

洪孟楷問及台灣對AI資料的控管，適合朝向美、日的開放式，還是歐盟的相對限縮制？廖俊智表示，很難說一定要往那個方向走，關鍵是以人為本，讓AI發展對台灣社會有正面貢獻，並兼顧個人隱私、智慧財產權、公務機關機密性。他強調，每一個國家狀況都不一樣，需要仔細考量。（編輯：李亨山）1130320