教團籲給學校午餐秘書主管加給 教部：納專法評估

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（中央社記者陳至中台北19日電）全國教育產業總工會今天指出，國中小午餐秘書事務繁雜，呼籲增置專職或給予主管加給。教育部表示，將納入「學校午餐及飲食教育條例」專法中評估。

全國教育產業總工會（全教產）今天在立法院召開記者會，理事長林碩杰指出，國中小午餐秘書負責的工作繁雜，包括驗菜、檢查菜單、監廚、每日食材留樣及拍照上傳、經費核銷等。兼任秘書的教師，工作分量與學校主任、組長相當，卻沒有加給。

林碩杰也提到，許多學校的午餐秘書是由校長指定，基層教師根本無法拒絕。雖可以減少授課時數，但能減多少節，各縣市差異很大，有的比照組長的授課標準，有的比照主任標準。

對此，教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，全教產今天記者會的訴求，涉及預算支出及員額編制，已由國民及學前教育署列為重要議題研議。

教育部表示，後續將與地方政府、相關單位及團體會商協處，並併入「學校午餐及飲食教育條例（草案）」處理。

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近年接連發生液態蛋、蘇丹紅等食安議題，包括餐盒食品公會、教育團體等都不斷呼籲訂定學校午餐專法（或稱營養午餐專法）。

教育部近期已陸續邀集縣市政府代表，針對學校午餐人力、食材供應設備、收費及飲食教育等相關議題討論，作為專法制定的參考。民主進步黨籍立委范雲等人組成的「為下一代而戰國會連線」，也將午餐專法納入欲推動的優先法案。（編輯：陳政偉）1130319