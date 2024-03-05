全教產指特教加給做半套 教育部：3情形可領全額

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（中央社記者陳至中台北5日電）全國教育產業總工會（全教產）今天指出，中小學特教加給「做半套」，兼辦特教業務的教師領不到。教育部則澄清，法令規定有3種情況下，可領到全額特教加給。

全教產今天在立法院召開記者會，理事長林碩杰指出，教育部1月修正「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」規定，後續卻出現資格認定問題，有教師反映，僅限特教組長可支領全額加給，讓基層人員傻眼。

林碩杰表示，多數縣市之學校特殊教育班須達3班以上，才會設特殊教育組長。沒有設置特教組長的學校，由輔導主任等兼辦特教業務，只是職稱不同，卻無法支領全額加給，形成差別待遇。

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對此，教育部今天稍晚以文字回應，依據上述要點規定，符合3種情形，兼辦特教業務的教師可支領全額加給。包括設置特殊教育組的處、室主管（例如於輔導室內設置特殊教育組的輔導主任）；除特教組長外，學校有設置資優教育組，組長也符合條件。

教育部表示，第3種情況是學校沒有特教專責單位，而是由輔導室或其他單位辦理特教業務，主管為特教教師兼任，也能領全額加給。（編輯：陳政偉）1130305