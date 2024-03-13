代理教師敘薪爭議 教部：待憲法法庭判決後研處

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（中央社記者陳至中台北13日電）民進黨立委范雲指代理教師敘薪一國多制，部分縣市至今仍無法累計年資，導致代理教師多年都領一樣的薪水。教育部今天表示，事涉中央、地方權限，將待憲法法庭判決出爐後研處。

曾任2年代理教師的張姓男子錄取新北市代理教師，因過去年資不被採計敘薪，張男聲請釋憲，憲法法庭12日進行言詞辯論。

依照現行法規，代理教師如果之後成為正式專任教師，職前年資可採計；但若一直擔任代理教師，教育部目前尊重地方政府規範，以張男任職的新北市來說，便是擔心比照專任教師採計職前年資，會製造更多「萬年代理教師」，影響學生權益，因而不採計年資。

范雲昨天也和全國代理暨代課教師產業工會一同在立法院召開記者會指出，有非常多代理教師都具有教師資格，只因地方政府沒有開出正式職缺，才一直代理下去，呼籲教育部應修法，根本解決問題。

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教育部今天以文字回應中央社指出，代理教師敘薪涉及中央、地方權限相關規定，又已進入憲法法庭審理程序，將依判決結果研處後續事宜。

另外，范雲昨天也提到，部分縣市要求代理教師在寒暑假仍須出勤。教育部表示，民國112年6月修訂的「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，已給予代理教師完整一學年的聘期，並準用教師請假規則，寒暑假可不必到校，以保障代理教師工作權，並兼顧學生受教權益。（編輯：李亨山）1130313