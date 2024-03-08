民團與立委宣傳為女著紅日 籲重視女性心血管健康

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（中央社記者王揚宇台北8日電）今天是國際婦女節也是「為女著紅日」，台灣女人連線今天與民進黨立委林淑芬、林宜瑾等人召開記者會，呼籲社會、政府、醫療體系及婦女等，共同重視女人的心血管健康。

台灣女人連線理事長黃淑英等人，今天與民進黨立委何欣純、范雲、黃捷、張雅琳、鍾佳濱、林淑芬、林宜瑾，以及台灣民眾黨立委黃珊珊，在立法院召開「婦女節，著紅齊護女人心」記者會，並於會後發布新聞稿說明訴求。

台灣女人連線指出，一直以來，心血管疾病被認為是男性的疾病，因此忽略心血管疾病是女性主要死因，而男性與女性因生理、心理、生命經驗的差異，以及社會文化的影響，其心血管疾病的臨床表現及風險不一樣，如果以照護男性的方式來照護女性的心血管疾病，易造成誤診或延誤診斷，危及女人的健康及生命。

台灣女人連線表示，2006年世界心臟聯盟為提升社會對女性心血管健康的重視，推動「為女著紅Go Red for Women」行動，邀請民眾穿戴紅色衣飾支持。台灣女人連線自2016年起發起響應，訂定每年3月的第2個週五為台灣「為女著紅日」。

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范雲強調，希望大家關注女性心血管疾病，也呼籲政府盡早訂定女性健康白皮書，為不同生命階段的女性，量身打造出健康政策。

林宜瑾解釋，女性是社會的重要力量，無論在家庭還是各行各業，都能看到女性勤勞生活的身影，然而大家可能因為既定印象、身體生理結構等因素，常無意間忽略女性的心血管健康。若女性朋友們平常有心悸、胸口不適、呼吸困難、頭暈噁心、上腹不適等狀況，務必要去檢查身體。（編輯：張若瑤）1130308