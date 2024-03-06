立委籲台大教評會 勿復聘遭控性侵教師

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（中央社記者林敬殷、許稚維台北6日電）台大醫院去年解聘遭多名女性指控涉嫌下藥性侵的某婦產科醫師，這名醫師也在台大任教，台大校方停聘其教職進行調查，但在台大性騷擾防治委員會作成性騷擾不成立決議後，這名教師於今年申請復聘。民進黨立委范雲今天舉行記者會，呼籲台大校方切勿回聘狼師。

台大校方透過文字回應，此案其中1名檢舉人A女已於去年對涉案教師提出刑事告訴，經台北地檢署偵查後做成不起訴處分；A女不服並提起再議，經台灣高等檢察署發回後，由台北地檢署再偵查結果仍為不起訴處分；另2名檢舉人所提的檢舉案，經台大性騷擾防治委員會審議後，決議為不成立性騷擾。

台大校方提到，學校教評會去年12月中旬已依據教師法，針對涉案教師決議暫時停聘6個月以靜待調查，因地檢署及性騷擾防治委員會均未認定涉案教師成立犯罪或違法情事，因此涉案教師依法向台大教評會申請復聘，目前台大教評會尚未作成決議，對於此案仍會秉持依法行政、客觀公正、勿枉勿縱等原則處理。

范雲今天陪同多位被害人在立法院舉行「性侵受害人懇求台大醫學院展現道德高度，切莫回聘狼師！」記者會。

台大教評會將於3月8日召開教評會，討論加害者提出的復聘案，范雲表示，台大及台大醫學院應維護師生權益，守護性平底線，不應復聘該名狼醫教授，更不要成為國際婦女節的最大諷刺。

范雲在去年3月陪同3位被害人在立法院舉行記者會，被害人指出，她們在媒體報導台大某婦產科醫師利用餐敘下藥造成多名女性昏睡的被害情節後，跟自己被害經歷如出一轍，於是向范雲投訴。經比對發現，加害者用一貫的手法和路徑，假借同一事由、同一家餐廳、同一家汽車旅館。

台大醫院於去年6月進行倫理調查，最後以違反醫師倫理規範、醫界倫理紀律宣言、違背專業醫師形象、職業道德及社會大眾對醫師之期待，於去年底解除其醫師職務。不過，由於加害者為台大所聘教授，因此，台大醫院將其函報台大校方，由台大教評會進行最後處置。

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范雲表示，該名加害人雖於去年12月遭台大停聘教職並接受調查，不過，今年1月，台大性騷擾防治委員會卻以「缺乏充分證據」為由，做出性騷擾不成立決議，並且將於3月8日召開台大校教評會，討論該名醫師所提起的復聘案。

被害人B表示，台大不應無視於多名被害人遭下藥性侵投訴，放任加害人繼續為非作歹。被害人C也說，無法接受台大調查委員會毫不客氣質疑她們，更以證據不足而不做任何懲處，身為受害者完全無法接受，呼籲台大給她們公平、正義的結果和交代，任何醫療機構不應聘請實質上是犯罪的醫師來服務人民。（編輯：蘇龍麒）1130306