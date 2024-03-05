綠委組連線推多項優先法案　盼助青年自我實現

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（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨立委范雲等人組成「為下一代而戰國會連線」，今天公布欲推動的優先法案，包括青年基本法、營養午餐專法及新住民權益保障法等，希望以國家之力支持青年自我實現。

由范雲號召10位立委成立的「為下一代而戰國會連線」，今天在立法院召開記者會，並於會後發布新聞稿指出，立法院各委員會本周開始運作，連線成員11人分布在6個委員會，其中5人在立法院教育及文化委員會。

范雲說，連線成員討論後，選定跨委員會的6個法案，作為本會期優先推動法案，分別是青年基本法、營養午餐專法、身心障礙者權益保障法、兒童及少年福利與權益保障法、社會救助法、新住民權益保障法。

關於青年基本法部分，出席記者會的民進黨立委黃捷表示，會以成立青年發展基金、補助青年創業、政府組織改造等目標來訂定，也期盼透過該法讓青年感受到國家對他們的重視。

民進黨立委郭昱晴指出，青年基本法草案內容重點包括政策制定過程保障青年參與，以及居住、就業創業、教育、健康與福利、文化、公共參與權利明定入法，另外就是各級政府設置青年事務專責單位、制定青年政策白皮書並定期檢討、寬列支持青年政策預算。

郭昱晴說，在政府組織部分，目前教育部青年署只是三級機關，不能跨部會協調政策，應審慎思考是否設計青年部。

民進黨立委陳培瑜說，會持續關注午餐專法的立法進度，希望盡快完成立法。

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民進黨立委林宜瑾認為，訂定學校午餐專法具有正向意義，但尚有許多面向仍須釐清，例如適用範圍、跨部會協調機制、專業者的工作分配等，她會持續追蹤。

民進黨立委羅美玲表示，自上屆擔任民進黨不分區立委以來，為保障新住民權益，她不斷協調、監督相關部會，也著手草擬新住民權益保障法，要求中央政府有一個專責的新住民業務機關，統籌、規畫、研究相關政策，推動相關新住民支持事宜。（編輯：蘇龍麒）1130305