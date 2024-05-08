哈利王子返英參加活動 國王公務繁忙不見兒子

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國哈利王子（Prince Harry）的發言人今天表示，哈利王子這次回到英國，將不會與國王查爾斯三世（King Charles III）見面，因為國王公務繁忙。

路透社報導，39歲的哈利王子已經回到英國，參加「永不屈服運動會」（Invictus Games）10週年一連串慶祝活動。永不屈服運動會是哈利王子為傷殘退伍軍人發起的國際體育活動 。

哈利王子是國王查爾斯三世的小兒子，他和美國籍妻子梅根（Meghan）2020年辭去王室職務並搬到美國洛杉磯，兩人與2名子女同住，期間只回過英國幾次。

從那時候起，他們與王室其他成員開始疏遠。哈利王子與他的哥哥，王位繼承人威廉王子（Prince William）據說幾乎不再交談。

哈利王子最近的公開行程是在今年2月，當時白金漢宮（Buckingham Palace）宣布，75歲的國王查爾斯三世被診斷罹患癌症，哈利王子因此搭機返英探視父親，並短暫與他相聚。

媒體臆測在薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子這趟旅程中，兩人將再次會面，但哈利王子發言人表示，兩人不會見面。

哈利王子的發言人說：「針對諸多關於公爵本週是否會在英國與父親會面的諸多詢問和持續的臆測，遺憾的是，由於國王陛下行程安排的關係，這將是不可能的。」

「公爵當然能諒解父親已允諾出席的行程，及其他的優先事項，不過也很希望能夠盡快再見到他。」

國王查爾斯三世在被診斷出罹癌後，上週首度恢復公務活動。白金漢宮表示，國王查爾斯三世的行程將精心管理，以盡量減少對他的健康造成風險。

白金漢宮表示，不會對哈利王子相關事宜發表評論。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1130508