曾文南化聯通管充水 蔡總統：有助南部水資源調度

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）串聯曾文–烏山頭水庫系統及南化水庫系統的曾文南化聯通管今天充水。總統蔡英文下午前往曾文水庫工區視察表示，這項工程是推動前瞻計畫重大成果，使南部水資源調度更靈活。

蔡總統致詞表示，曾文南化聯通管今天充水後，邁向試通水目標，這項工程是推動前瞻基礎建設計畫重大成果，也是經濟部「珍珠串計畫」重要一環，串接起台灣西部水庫，讓各區水資源更有效調度，維持水資源穩定。

蔡總統指出，曾文南化聯通管提前完成，串接起曾文、烏山頭、南化水庫和高屏溪，讓水庫具有雙向調度備援，不但有每日80萬噸支援庫容較小的南化水庫，雨季時南化水庫多餘水量也可以回送烏山頭水庫存放，使台南與高雄水資源更有彈性。

她說，回顧2021年桃竹備援管線提前完工，讓竹科用水不受百年大旱影響，被說是一條水管救世界，相信未來曾文南化聯通管也將發揮重要功能。

蔡總統指出，南部除了農業灌溉用水，越來越多先進科技產業考慮設立據點，水的供應無虞，確實是下階段國家建設重要元素，也是為何國際間在做國家競爭力排名時，台灣一直在往上提升，期盼透過改善各項水利設施，為國家發展打下穩固基礎，並繼續提升國際競爭力。

蔡總統說，除了管線設施，近年來也大力推動科技造水，像台南推動再生水廠以滿足南科用水需求，未來還有海水淡化廠加入，透過「開源」、「節流」、「調度」、「備援」四大穩定供水策略，持續為在地產業及民眾提供穩定供水環境。

經濟部長王美花表示，曾文南化聯通管原本預定年底完成，等於後年才能看到效益，如今可提前在今年上半年通水，豐水期時就能有貢獻，多了一年效益，全部完成後將穩定南部供水，有利吸引投資，一步步建設台灣。

經濟部水利署長賴建信進行工程計畫簡報表示，目前台南曾文溪以北及嘉義由曾文–烏山頭水庫系統供水；曾文溪以南由南化水庫系統供水。但曾文–烏山頭水庫系統蓄水量約為南化水庫6.5倍，南化水庫卻負擔台南約6成用水量，常有供水吃緊情勢。

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賴建信表示，前瞻計畫核定曾文南化連通管，串接南部水源，輸水量達每日80萬噸，曾文水庫可南送南化淨水場，聯通管並串聯至高屏堰，可適時供水至高雄；而甲仙堰引水蓄存於南化水庫，未來有多餘水量可北送蓄存烏山頭水庫，使嘉義、台南、高雄區域供水更穩定。

水利署提供資料指出，曾文南化聯通管主要管線總長25.44公里，目前進度超前，已於4月30日接通管線，今天充水，以5月20日串聯南化高屏聯通管試通水為目標趕工中，預計可較原計畫提前約半年通水。（編輯：孫承武）1130508