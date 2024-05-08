陳建仁：行政院會9日將通過打詐新4法並送立院

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）行政院長陳建仁今天表示，明天行政院會將討論通過打詐新4法並送交立法院審議，盼獲朝野各界支持以儘速三讀通過，完善政府打詐防護網。

陳建仁下午出席警政署刑事局「重大電信網路詐欺案件」專案查緝成果記者會，並聽取相關成果報告。

他致詞表示，行政院團隊自民國111年6月實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」以來，持續從法制面、組織面及技術面著手增修打詐相關法令，並透過多種作為以加強前端防堵與後段查緝作為，去年全國共攔阻及圈存被害款項達新台幣93.79億元、查扣詐欺集團不法利得約40億元，有效守護民眾財產安全。

陳建仁指出，近年虛擬貨幣、電信、網路廣告不當遭詐騙集團利用，非常感謝檢、警、調機關在查緝詐欺犯罪上不遺餘力，並展現專業的科技偵查能力，遏止詐欺犯罪發生。

陳建仁表示，政府打詐的各項作為也會持續精進，明天行政院會將針對打詐專法、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法進行討論，通過後將儘快送請立法院審議，希望獲得朝野政黨與社會各界支持，儘速三讀通過，以完善打詐防護網。

根據刑事局統計4月8日至4月19日打詐專案執行成果統計，共查獲詐欺集團365件、1981嫌，法院羈押186嫌；查扣不法利得估達5億9688萬餘元。

本次查獲重大詐欺案件成果部分，刑事局偵查第二大隊去年接獲情資查辦，以28歲蔡男為首的假投資詐欺集團，透過在社群平台刊登家庭代工詐騙廣告，藉此誘騙被害人進行假投資詐騙，使用多層話務手層層誘騙、分工綿密，已知有3名被害人報案。

警方經長期偵蒐，見時機成熟於今年4月16日至台南市多處執行拘提行動，逮捕蔡男等10嫌並移送台南地檢署續辦，全數遭法院裁定收押禁見。（編輯：張銘坤）1130508