陳建仁：桃園近日停電非缺電 外界勿混為一談

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（中央社記者賴于榛台北8日電）桃園近日多次停電，行政院長陳建仁今天說，經統計桃園停電有63％是外力引起、31％因設備問題，其餘6％是天災；事故引起的停電，搶修後就可恢復供電，並非缺電，期盼外界別混為一談。

陳建仁今天出席「Oh My God之微笑福爾摩沙節目首映會」。有關桃園近日停電事故頻傳，陳建仁在答覆媒體記者相關提問時表示，台電已清楚說明，停電與缺電無關，經統計，桃園停電63％是外力引起、31％設備、6％是天災，像是昨天有民間吊車碰觸到輸電電網，導致蘆竹區萬餘戶停電，今天也有汽車撞斷電線桿，造成停電。

他強調，停電與缺電完全不同，事故引起的停電，能在最短時間搶修後恢復供電，缺電的話就無法透過搶修復原供電，希望媒體、民意代表等對外說法要秉持證據，不要以訛傳訛、混為一談。

陳建仁也說，台電非常重視桃園停電事故，目前已經啟動桃園巡檢計畫，請新北、新竹、苗栗營業處逾100名台電人員加入設備修檢、維護，相信可以讓桃園停電事件減到最少，也希望大家為第一線巡檢人員加油、打氣，讓巡檢盡善盡美，符合桃園市民需求。

有關媒體報導，總統蔡英文已決定520卸任前特赦前總統陳水扁。陳建仁表示，特赦是總統職權，總統府對此已有說明。大家都希望陳水扁能夠得到很好的健康照顧，政府也都按照法律規範辦理。（編輯：郭無患）1130508