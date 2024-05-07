傳蔡總統520前特赦陳水扁 陳致中：不便發表意見

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）外傳總統蔡英文擬特赦前總統陳水扁，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府立場希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理。陳水扁兒子陳致中則表示，家屬不便發表意見。

鏡週刊報導，犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立。

報導指出，為了解決相關爭議，總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。

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對此，陳致中今天向中央社記者表示，自己身為家屬，「不便發表意見」。陳水扁今天則在社群平台發文寫道：「不擔心朝小野大，相信台灣人民是政府最大後盾。」也被外界解讀可能是針對特赦一事透露心聲。

對於特赦陳水扁等相關議題，林聿禪今天上午表示，總統府現階段的立場仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關法律規範辦理。（編輯：謝雅竹）1130507