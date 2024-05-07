傳蔡總統520前特赦陳水扁 法務部：未接到指示

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（中央社記者劉世怡台北7日電）外傳總統蔡英文已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，若特赦扁家瑞士扣案鉅款流向備受矚目。法務部今天表示，未接到總統府或行政院指示要求研議扁的特赦作業；依法鉅款會沒收。

鏡週刊報導，犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立。

鏡週刊報導，為了解決相關爭議，總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施；特赦扁最棘手的難題，在於扁家海外遭扣鉅款流向，鉅款包含瑞士政府凍結的約1000萬美元。

因為特赦的方式，是由總統命令行政院，轉令法務部審議實施；對此，特赦案件幕僚單位的法務部表示，目前未接到總統府或行政院指示要求研議陳水扁的特赦作業，若接獲指示，法務部會由專人擬制報告，探討可行性。

法務部表示，特赦為總統職權，由總統對特定判決確定的刑事犯，免除執行刑罰，罪刑宣告仍存在。

法務部強調，縱使陳水扁獲特赦，扁家海外遭扣鉅款流向，依據法務部推動刑法沒收新制的立論與正當性，已宣示新制目的是阻斷犯罪者或第三人，因僥倖享有犯罪所得利益，因此檢察官仍可向法官聲請單獨沒收犯罪所得，不會因為陳水扁獲特赦不用執行刑期，就把錢還給扁家。（編輯：方沛清）1130507