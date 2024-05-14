傳520前特赦陳水扁 法務部：停止審判中案件 非可行使特赦權範圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院司法及法制委員會15日將邀司法院、法務部等，就總統特赦等議題進行專題報告。根據法務部今天送抵立法院的報告指出，停止審判中的案件，應非可行使特赦權的範圍，而具體個案中如有未沒收的犯罪所得，不受特赦效力影響。

外傳總統蔡英文決定在520卸任前，特赦前總統陳水扁，總統府發言人林聿禪7日表示，總統府現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

此外，法務部7日指出，依據法務部推動刑法沒收新制的立論與正當性，已宣示新制目的是阻斷犯罪者或第三人，因僥倖享有犯罪所得利益，因此檢察官仍可向法官聲請單獨沒收海外遭扣鉅款等犯罪所得，不會因為陳水扁獲特赦不用執行刑期，就把錢還給扁家。

立法院司法及法制委員會15日將邀請司法院秘書長吳三龍、法務部長蔡清祥率所屬相關單位列席，就「總統行使特赦後，該案未沒收的不法所得及停審未定讞案件的處理」進行專題報告，並備質詢。

法務部的報告指出，行使特赦之權為專屬總統的職權，以宏觀角度盱衡全局決定是否行使赦免權。總統倘欲發動行使特赦權，得依赦免法第6條規定發交研議，至於是否發交研議，仍取決於總統裁量。此外，依據赦免法規定，特赦對象以受罪刑宣告的人為限。

關於總統行使特赦後，對於犯罪所得沒收的處理，報告提及，沒收並非刑罰，故非特赦範圍，而經特赦的個案如有犯罪所得，仍應依確定裁判主文執行沒收。

外界關注總統行使特赦後，對於停止審判案件的處理方式，書面報告指出，尚未判決確定的案件，應無赦免法第3條特赦適用餘地，而停止審判案件屬於未經判決確定案件，應由審判機關認定是否原因事實消滅，而可繼續審判。

報告最後提到，特赦是憲法賦予總統專屬職權，停止審判中的案件，應非可得行使特赦權的範圍。具體個案中如有未沒收的犯罪所得，仍不受特赦效力的影響。如奉總統令行政院轉令法務部為研議，將以人道考量，並兼顧刑事政策為原則，擬具合法、合理、合情的意見，陳請總統鈞裁。（編輯：翟思嘉）1130514