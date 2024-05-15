傳520前特赦陳水扁 法務部：目前未收府院指示

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北15日電）法務部次長黃謀信今天表示，目前沒有收到行政院或來自總統府轉令研議特赦前總統陳水扁。此外，陳水扁有4案定讞，已執行罰金2.5億元，不法所得大部分已執行。

外傳總統蔡英文決定在520卸任前，特赦前總統陳水扁，總統府發言人林聿禪7日表示，總統府現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長、法務部部長率所屬相關單位列席就「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」進行專題報告，並備質詢。

法務部長蔡清祥因赴屏東、花蓮行程，日前已向國民黨團請假，今天由次長黃謀信出席備詢。多名立法委員聚焦陳水扁是否可獲特赦，停審案件是否受影響。

黃謀信指出，法務部目前為止沒有收到行政院或來自總統府轉令研議特赦，特赦為總統職權行使，憲法有規定，法條為「得」交法務部研議，因此總統也可以不交法務部研議，直接特赦。

黃謀信表示，特赦只適用判決定讞案件，在犯罪所得沒收部分，因沒收並非刑罰，不屬特赦範圍，經特赦的個案如有犯罪所得，仍應依確定裁判主文執行沒收。

黃謀信說，陳水扁目前有4起案件定讞，已執行罰金新台幣2.5億元，不法所得大部分已執行，目前扣案尚有7億元，待其他停審案件判決確定予以執行。

黃謀信說，特赦有分免刑或免罪，「免刑」即免除刑罰，罪是還存在的，之後再犯罪，有可能構成累犯；「免罪」即罪刑都免的話，後續再犯罪，即不構成累犯。

國民黨籍立法委員謝龍介提問，特赦是否會影響確定判決宣告的褫奪公權，如果陳水扁獲特赦是不是就可以再出來選舉。

對此，黃謀信表示，「免刑」並不包含免除褫奪公權，因此免刑日起，即開始計算褫奪公權日數，「免罪」因罪刑都免，褫奪公權則一併免除。

此外，司法院秘書長吳三龍指出，陳水扁因病獲停審、未定讞案件，共有4件，包含陳敏薰買官案洗錢、二次金改案、侵占機密文件案及教唆偽證案，最早裁定停審的案件為侵占機密文件案，在民國102年12月20日裁定停審至今。

黃謀信表示，對於陳水扁停止審判案件，因為尚未判決確定，並沒有特赦適用餘地。

多名立委提及，陳水扁可以出席多場活動，甚至擔任女兒陳幸妤的訴訟代理人，質疑停審案件法官沒適時調查，將案件重啟審理，同理，矯正署台中監獄應去了解陳水扁有無違反保外醫治規定。

黃謀信表示，截至目前為止，保外醫治的陳水扁獲38次展延，台中監獄有參酌醫療團隊提出的證明等，通盤考量；吳三龍則說，停止審判案件是否重啟審理，屬於審判核心事項，基於審判獨立，由個案承審法官本於權責判斷。

是否應特赦陳水扁，多數立委表示尊重總統職權外，民進黨籍立法委員莊瑞雄說，之前的總統特赦8例都是政治判斷，他個人大方承認，支持特赦；國民黨籍立法委員羅智強則說，之前的8例大部是政治犯、良心犯等，民進黨現在要創一個特赦貪污總統的歷史紀錄嗎。（編輯：蕭博文）1130515