傳蔡總統將特赦扁 朱立倫：認錯道歉還錢是基本要求

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）外傳總統蔡英文已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，國民黨主席朱立倫今天說，總統要特赦，大家予以尊重，但最基本立場是維護司法正義及人民感受；國民黨多次提出認錯、道歉、還錢，這是最基本的要求。

週刊報導，犯下龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線；為了解決相關爭議，蔡總統已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。

朱立倫今天在國民黨中常會指出，從社會各角度來看，大家都很清楚，必須要有司法正義，同時重視人民感受，民進黨內部派系的和解不是人民考慮的，人民要的是司法正義與感受。

朱立倫說，針對此議題，國民黨多次提出認錯、道歉、還錢，這是最基本要求，這是國民黨中央也是立法院黨團的立場。總統要特赦，大家予以尊重，但最基本立場是維護司法正義及人民感受，至於民進黨派系和解或內部考量，不在國民黨中央和黨團的考量之內。

朱立倫也談到，日前在中常會曾提出，面對520後新局，準總統賴清德必須依照憲法、法律，赴立法院進行國情報告，賴清德與民進黨對此皆正面回應，希望能遵守諾言。國民黨會依照憲法、法律以禮相待，代表人民提出問題，希望共同建立好的憲政慣例，讓未來中華民國國會發揮最多、最大的正面功能。

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朱立倫指出，自從民進黨失去立法院多數後，先是透過各種方式汙衊立法院長韓國瑜，再對國民黨團與立委攻擊、抹黑、造謠，甚至惡意提告，但不論民進黨用任何惡意攻擊的方式，國民黨仍會堅定立場，在地方全力為民服務、代表人民強力監督政府。

朱立倫說，520之後，台灣民主要向上提升或向下沉淪，就在賴清德的一念之間，讓看守政府的種種作為到520為止，重新建立憲政慣例，讓中華民國的國會發揮最大功能，讓未來的政府真正做好事情，才是共同目標。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1130508