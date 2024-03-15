監委巡察法醫研究所 關注人才投入與鑑識科技品質

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（中央社記者陳俊華台北15日電）監察院司法及獄政委員會今天巡察法務部法醫研究所，召集人張菊芳說，監院很關注法醫人力是否足夠、如何提升鑑識品質等；鑑識科技的進步是提升司法人權的重要指標，期許能繼續精進。

監察院司法及獄政委員會透過新聞稿表示，張菊芳偕同監察委員等12人巡察法務部法醫研究所，並在法務部次長黃謀信等人陪同下，聽取業務簡報及參訪法醫鑑識展示館，瞭解法醫病理組、血清證物組、毒物化學組辦理相關鑑驗及無名屍比對業務等，並進行座談。

張菊芳說，法醫研究所是國內相當權威的法醫鑑識機關，法醫鑑識結果是司法審判及探究真相的重要依據；法醫所執掌業務包括身體、病理、死因、藥毒物、刑事證物的勘驗、檢驗、鑑定、研究，及法醫人員的培訓等，工作相當繁重。

張菊芳指出，法醫人力是否充足、如何吸引更多優秀人才投入法醫行列，以及加強法醫培訓，以提升鑑識人員專業能力及鑑識品質等，都是監察院很關注的議題。

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張菊芳表示，法務部近來規劃設置CT影像中心，透過電腦斷層掃描輔助相驗解剖，以提升科學證據品質，也受到很多關注及期待；鑑識科技的進步是提升司法人權的重要指標，期許法醫研究所能繼續精進。

監察院表示，監委在座談時，關注法醫所將來可否納入活人檢傷業務、第一線檢驗人員對死亡時間的判準與流程為何、法醫師解剖案件配置量、有無鼓勵人才擔任法醫師的支持體系、新興毒品檢驗、提升檢察官對嬰兒猝死症及藥毒物作用的專業性等問題。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130315