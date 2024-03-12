台南天坑工地路塌 監委立案要查市府處理作為

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委林國明今天說，台南市安平區西門路、五妃街口新建工地，6日發生路面塌陷，造成貨車掉落坑洞及救援吊車倒塌事件，台南市府建照核發是否依法審查、事後處理作為等，已申請自動調查。

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監察委員林國明、張菊芳透過新聞稿表示，某建設公司在台南市中西區五妃街與西門路一段路口的新建工地，3月6日傍晚進行連續壁灌漿工程時，工地旁發生路面坍陷，一台小貨車掉落坑洞內，救援吊車將掉落貨車吊起時，因無法支撐致吊車傾斜倒地，影響道路通行，一個建地短短2個小時接連發生工安意外，也造成附近居民恐慌。

監委指出，本案事實發生始末經過為何，類似路面塌陷事件頻頻發生，台南市政府對建造執照核發，有無依建築法等相關法令規定進行審查、有無進行相關地質調查工作或提出調查報告、工程施作是否符合建築法等相關法令規定，事發後相關處理作為為何，都有深入調查必要。（編輯：張均懋）1130312