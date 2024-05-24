陳水扁談特赦生變：不願簽犯罪切結繳回千萬美元

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（中央社記者賴于榛台北24日電）前總統陳水扁是否被特赦日前引發關注，他今天說，今年2月有高層轉達將無條件特赦，不過5月時，突然要求須簽署切結書，除說明犯罪外，也要匯回1000萬美元，但他認為，這筆錢與所有案件無關，因此未簽切結書，特赦也隨之生變。

前總統蔡英文卸任前，一度傳出可能特赦陳水扁，但後來總統府明確表示，無此決定。

陳水扁今晚出席在台北舉行的凱達格蘭基金會19週年感恩餐會致詞時指出，今年2月12日，曾有高層到台南表示，蔡英文已經決定要無條件特赦，且強調此事時為總統當選人的賴清德並不知情，希望他對外保密。

陳水扁說，非常意外將被特赦，後來也配合高層指示，始終對外說著善意的謊言，沒有承認。但5月3日，高層突然要求他簽署切結書，除須白紙黑字寫下犯罪說明，還要匯回1000萬美元，「我很意外，不是說沒條件嗎？就算有條件，為何要我白紙黑字寫下來？」。

陳水扁表示，這筆錢是選舉所得，跟所有他牽涉的案件都沒有關係，被這樣要求，他覺得強人所難，且兒子陳致中在2009年就對外聲明，若這1000萬美元可以自由處分，將全數捐出做公益，他也再次向高層說明這個聲明依然有效。

他表示，雙方對切結書未有共識，後來就出現大家看到的各種理由，決定不特赦，「不用給我特赦，大家已經特赦阿扁了，對不對」。

陳水扁也說，未來他的命運有2個可能，一是被抓回去繼續關，但因為先前已經關押多年，刑期也不可能再增加，預計續關3年多後就可以申請假釋。

他說，另外一個可能是尚未定讞的案子會繼續開庭，他也做好準備，將抱病為清白辯護到底，而一旦到了法院，絕對會將案件牽涉的錢、誰拿到錢，以及拿多少錢一個一個講清楚，「相信到時候很熱鬧」。他寧願死在法庭，絕對會辯到最後一口氣。（編輯：謝佳珍）1130524