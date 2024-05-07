傳蔡總統擬特赦陳水扁 柯文哲：別用媒體放話測風向

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（中央社記者陳俊華台北7日電）媒體報導，總統蔡英文擬特赦前總統陳水扁。民眾黨主席柯文哲今天說，過去拖了8年都沒處理，卻在卸任前突然要處理，不希望透過媒體放話測風向，如果蔡總統真的要做，就應自己出來解釋。

「鏡週刊」今天報導，蔡總統已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。為避免衝擊過大，將就扁家已扣案的新台幣11億餘元犯罪所得，全部聲請沒收。

柯文哲今天上午參與台灣民眾黨立法院黨團會議，會後受訪表示，這件事情已經8年沒有處理，不希望用媒體放話來測風向，如果蔡總統真的要做這件事情，就要自己出來解釋，而且拖了8年，卸任前突然要處理，他滿驚訝的，不曉得蔡總統到底想怎麼做。

至於民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天在立法院司法及法制委員會，提到「老天有眼發生大地震」等語，引發爭議。柯文哲評論指出，政治不要泯滅人性，這一聽就知道不對，固然柯建銘跟國民黨團總召傅崐萁每天針鋒相對，但這種天災造成人民的損害，怎麼會講那些話，也許柯建銘最近在立法院壓力真的太大。

柯建銘昨天下午已舉行記者會解釋發言原意，也說如果引起誤解及不舒服，他鄭重表示歉意。（編輯：郭無患）1130507