柯建銘失言風波 花蓮縣府：不該拿災害開玩笑

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）立委柯建銘今天「老天有眼發生大地震」一席話引發議論，柯也隨即記者會道歉。花蓮縣政府仍表達「拿花蓮人傷痛撒鹽的失序發言，踐踏災民的態度沒人可以接受」立場。

對於花蓮縣政府表達嚴正譴責，強烈要求柯向所有花蓮災民道歉。柯建銘下午召開記者會解釋發言原意，也說如果有引起誤解及不舒服，鄭重表示道歉。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院司法及法制委員會「老天有眼發生大地震」引起爭議。

花蓮縣政府表示，天災不可預期，天然災害或任何災害發生，都不是所有人所樂見，尤其在天災發生的時候，不論人命、財產，甚至造成一個美滿家庭破碎，經濟損失巨大難以估計，無論任何政治攻防都不應該拿災害這件事情開玩笑。

花蓮縣府指出，0403地震不但造成人員傷亡，更嚴重衝擊花蓮觀光經濟，數以百計鄉親無家可歸，現在還有許多危樓建物正在拆除或補強中。柯建銘拿花蓮人傷痛撒鹽的失序發言，踐踏災民的態度無人可以接受，要求柯建銘公開道歉。

民進黨花蓮縣黨部表示，對於4月3日的地震是花蓮人的痛，至今仍有餘震，不僅影響花蓮人的生活也造成重創生計，民進黨花蓮縣黨部努力協助災民，希望能盡快重建家園，花蓮人生活能上軌道。

民進黨花蓮縣黨部指出，花蓮地震不應該是政治攻防戰的口水，縣黨部也感謝政院日前核定新台幣285.5億元「0403震災復原重建方案」，同時呼籲國人應該攜手同心協助災民盡快恢復正常生活。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順指出，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說「很遺憾、我們不能接受」。胡仁順說，0403大地震對花蓮人來說是切身之痛，多少民眾流離失所、多少商家結束營業，這場地震對花蓮影響，是長久又痛苦的。

胡仁順說，即使柯總召在事後澄清，說出這番話的原因是希望國民黨立院黨團好好逐條審查重要議案、不要毀憲亂政、沒收民主，造成國會香港化，立意是對的；但身為重量級公眾人物、民意代表，說出來的話造成影響甚廣，仍須特別小心，也不要讓中央全力支持花蓮、編列高達285.5億元救災補助，卻因為一句失言讓中央的努力全部付之一炬。（編輯：黃世雅）1130506