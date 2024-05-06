指老天有眼發生大地震引爭議 柯建銘道歉

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（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院司法及法制委員會提到「老天有眼發生大地震」等語，引發爭議。柯建銘下午召開記者會解釋發言原意，也說如果有引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團等所提立法委員行為法等國會改革法案。柯建銘程序發言時，提及國會改革法案這段時間在委員會的修法過程，也說4月3日國民黨團要硬幹的時候，那時候老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主等語。

柯建銘此言引發爭議，國民黨立委羅智強在臉書撰文提到，柯建銘及民進黨主席賴清德必須出面公開道歉。國民黨立委羅廷瑋指出，柯建銘沒資格擔任民代，民進黨應該立刻開除柯建銘。

國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，作為公眾人物，本當謹言慎行，尤其是執政黨的大黨鞭柯建銘講出毫無同理心與尊重的話，冒犯災民及其家屬。台灣已經在民進黨主政之下有太多的政治對抗及撕裂言論，這樣的言語極度不適當，要求柯建銘及賴清德公開為此言論，向花蓮民眾及台灣人民道歉。

對此，柯建銘下午接受媒體聯訪說，0403花蓮大地震不只是花蓮的傷痛，而是民眾的傷痛，而且民進黨團馬上捐新台幣100萬元，假如大家認為他在委員會的發言內容引起誤解或不舒服，他鄭重表示道歉。

柯建銘表示，國會改革是本會期重中之重，各黨團都會提版本，民進黨團版本比較晚付委，因此希望跟其他版本一起併案審查、好好討論，而且看到國民黨立委、立法院司法及法制委員會召委吳宗憲排案後，他不斷打電話給吳宗憲，建議先開公聽會。

柯建銘說，吳宗憲請他找國民黨團總召傅崐萁討論，但傅崐萁不接電話也不回簡訊，而在4月3日當天上午，吳宗憲排國會改革法案的公聽會、下午排逐條審查，當時發生大地震，他致電給吳宗憲提及，傅崐萁應該會回選區，如果下午還是要逐條審查而沒辦法好好審查的話，可能不妥，應延後處理，找時間再開公聽會好好審查。

柯建銘也提到，今天說這些話，是因為國會改革法案，國民黨一路強押及沒收，還丟包民進黨團的法案，並且想在5月17日的院會表決，而且之前民進黨團排審3次國會改革法案卻都被散會等。

柯建銘說，假如有發言不夠精準或引起誤解的地方，他表示道歉，也請大家不必再抹黑攻擊，因為他的意思是指國會改革法案能延後處理，可以好好開公聽會及審查，但如果有引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。（編輯：蘇志宗）1130506