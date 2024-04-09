藍批突襲表決 綠委：正常議事程序攻擊不知所云

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（中央社記者王承中、王揚宇台北9日電）民進黨團今天提變更議程，否決國民黨立委及民眾黨團所提的復議案。國民黨團譴責民進黨團在救災之際發動突襲表決，民進黨團幹事長吳思瑤說，救災歸救災、議事歸議事，民進黨團循正常議事程序，合理正當，何來突襲。

立法院今天召開院會，民進黨立法院黨團提案變更議程，處理國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪，以及台灣民眾黨立法院黨團所提的民國113年總預算解凍報告復議案，因民進黨團反對，經表決4案復議案全都未通過，這也是本屆立法院第一次進行表決。

國民黨立法院黨團發布新聞稿表示，花蓮3日發生規模7.2的強震，不幸有13人因此往生，今天正是頭七之日，花蓮仍在救災、搶救及找尋失蹤民眾的下落，民進黨團卻在立法院會發動突襲，針對特定議案進行表決，此毫無人性的作法，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

國民黨團指出，在花蓮人正為在震災中喪失生命的民眾舉行追悼法會之際，民進黨團居然甲級動員，進行突襲式的表決，企圖以人數優勢要讓其尚未付委的提案交付委員會審查，此舉是標準的趁人之危、趁虛而入，政黨利益至上，不把民生社稷福祉、民眾的觀感放在心上，如此冷血心態，昭然若揭、天人共鑑。

國民黨團表示，要請問民進黨團，以及黨團總召柯建銘，民進黨團今天趁災民頭七之日發動甲級動員，突襲在野黨團，此時此刻救災重要還是趁機奪取政治利益重要，國民黨團提醒民進黨團，民進黨執政及立委權力皆來自於人民，如此的行徑只會讓全民看破手腳。

國民黨團指出，民進黨為了個人及政黨私利可以不擇手段。在此奉勸民進黨，政治不外乎人性，失去人性也將失去民心，民進黨應懸崖勒馬，回頭是岸。

國民黨團表示，此時全國受災民眾最期盼的「0403震災重建暫行條例」，行政院開始準備了嗎，民進黨團準備好了嗎。「0403震災重建暫行條例」才是此時災民最希望看到中央政府及執政團隊拿出具體的作為，民進黨團、民進黨政府看到、聽到了嗎。

對於國民黨團指控，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，針對花蓮地震，中央政府全力投入救災，民進黨團也支持行政團隊要把重建跟救災工作做到最好，但立法院會還是有議程、仍須如常運作，而且救災歸救災、議事歸議事，何來突襲、冷血，國民黨的攻擊才是不知所云。

有關復議案，吳思瑤說，民進黨團循正常議事程序，將被復議議案交付委員會審查，讓被凍結的預算能於委員會充分、專業討論，合理正當，何錯之有。

吳思瑤說，但奇怪的是，國民黨、台灣民眾黨立委今天皆有出席立法院會，但在表決議案時卻選擇不投票，不支持自家立委的提案，讓人無法理解，背後原因為何才是啟人疑竇。（編輯：林興盟）1130409