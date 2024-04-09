藍委質疑綠曾提案限縮特別預算 綠：時空背景不同

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（中央社記者林敬殷台北9日電）國民黨立委徐欣瑩提案刪除預算法緊急動支條款爭議，國民黨指民進黨立委1996年也曾提案，民進黨立法院黨團今天表示，當年提出的時空背景不同，國民黨應該在花蓮震災後重新檢視提案是否適宜，而非為自己不當的提案辯護。

立法院今天舉行院會，民進黨團幹事長吳思瑤今天在會前受訪時做上述表示。

徐欣瑩等國民黨立委提案修預算法第83條及第84條，引發爭議，國民黨質疑民進黨立法院黨團總召柯建銘在1996年也曾提案，刪除「不定期或數年一次之重大政事」。

吳思瑤表示，國民黨只是合理化自己不當修法，把2、30年前的修法「去脈絡化」。

吳思瑤表示，柯建銘昨天在個人臉書已清楚說明，當時的特別預算沒有相關條例規範時程、推動內容、監督範圍等，當年政府提出特別預算是欠缺法源的空白授權，因此，柯建銘與跨黨派共59位立委在1996年共同向大法官提出釋憲，大法官在1998年提出釋字第463號解釋文，認定特別預算合乎憲法，但是，立委對於特別預算若有疑義，可使用國會監督的權限予以刪除或退回，要求行政部門重新編列。

吳思瑤說，該解釋文出來後，解決了柯建銘當初提出的預算法修正案。

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吳思瑤指出，合乎憲法一直是民進黨的基本主張，沒有人可以動搖憲法的精神，2、30年前的修法提案是在大法官釋憲文提出之前，柯建銘提出的修法提案是基於當時的時空背景，特別預算屬於行政部門欠缺法源的空白授權。

她認為，國民黨不應拿2、30年前的老舊提案，為自己的不當提案辯護，國民黨應該做的是在花蓮震災後體察民怨，好好檢視提案是否適宜。（編輯：翟思嘉）1130409