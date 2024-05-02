東北季風影響中部以北短暫陣雨或雷雨 北台灣天氣轉涼
2024/5/2 08:01（5/2 08:16 更新）
（中央社台北2日電）氣象署今天指出，東北季風影響，各地都有機率降雨，中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨發生機率，其他地區雖然降雨空檔較多、雨勢較緩和，外出建議攜帶雨具備用。
中央氣象署表示，氣溫方面，北部及宜花地區天氣稍涼，白天高溫約攝氏23到26度，而其他地區高溫約30、31度，感受上溫暖偏熱。
風力方面，彰化以北、東南部沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，海邊活動或海上作業需留意安全。
氣象署提醒，近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130502
延伸閱讀梅雨季將報到 氣象署估總雨量正常偏少、氣溫正常偏暖花蓮強震新增崩塌1391處 降雨易引發土石流水保署籲避免入山高溫影響 本土登革熱創8年同期新高報稅季5月登場3大新制一次看 網路申報增新功能快速完稅
- 東北季風影響中部以北短暫陣雨或雷雨 北台灣天氣轉涼2024/05/02 08:01
- 2024/05/01 18:02
- 2024/05/01 09:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
2日水氣偏多 中部以北、宜花留意短延時強降雨