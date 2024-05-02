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東北季風影響中部以北短暫陣雨或雷雨 北台灣天氣轉涼

2024/5/2 08:01（5/2 08:16 更新）
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北市信義區民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北2日電）氣象署今天指出，東北季風影響，各地都有機率降雨，中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨發生機率，其他地區雖然降雨空檔較多、雨勢較緩和，外出建議攜帶雨具備用。

中央氣象署表示，氣溫方面，北部及宜花地區天氣稍涼，白天高溫約攝氏23到26度，而其他地區高溫約30、31度，感受上溫暖偏熱。

風力方面，彰化以北、東南部沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，海邊活動或海上作業需留意安全。

氣象署提醒，近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130502

#宜花
#彰化縣
#中央氣象署
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2日水氣偏多 中部以北、宜花留意短延時強降雨
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