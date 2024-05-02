早安世界》勞工大遊行提5訴求 總領隊：勞動節應全國放假

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勞工大遊行5000人上街頭 籲藍綠白修法挺勞工

數十個工會團體在五一勞動節上街頭提5大訴求，包含薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心、醫護血汗要解決，並滾「別擺爛、挺勞工，要修法、護勞權」的三色大球，要求藍綠白三黨以修法來兌現選前挺勞工的政治承諾。總領隊、全國產業總工會理事長江健興表示，勞動節是勞工的日子，軍公教也是受僱者，政府不應該再分割勞工，應該全國放假1天。（看完整報導）

2日水氣偏多 中部以北、宜花留意短延時強降雨

氣象署表示，2日鋒面通過，水氣偏多，加上東北季風影響，中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，並易有短延時強降雨；其他地區雨勢較小，但仍可能有短暫陣雨。3日東北季風逐漸減弱，水氣仍多，全台各地還是有機會降雨，但將趨緩。溫度方面，2日北部、宜蘭高溫約在攝氏25度左右，其他地區約30度，各地早晚低溫約22至24度，接著逐日漸升。（看完整報導）

高溫影響 本土登革熱創8年同期新高

今年本土登革熱累計至4月29日已163例，創8年同期新高，疾管署說明，今年個案數較高主要是與前1年疫情相關，以及受近日持續高溫影響，今年疫情目前看起來是審慎樂觀，不過因登革熱疫情受環境等大量變數影響，因此仍要持續觀察、進行必要防治，盼儘快控制這波疫情。（看完整報導）

勞動基金大進補 3月賺2422億元

勞動部公布2024年3月勞動基金運用績效，單月收益達2422.1億元，今年截至3月底累計收益4949.6億元，整體勞動基金規模達6兆4195億元，收益率8.30%。根據資料，新制勞退基金規模為4兆1838億元、舊制勞退基金規模為1兆184億元、勞保基金規模為9941億元。面對全球政經不確定性，勞動基金運用局將檢視策略並調整投資，以提升長期效益。（看完整報導）

藍嗆凍結經部預算修正電業法 綠喊不應政治凌駕專業

立法院通過決議凍漲電價，但經濟部表示必須依法遵守電價審議結果。國民黨團總召傅崐萁1日指出，未來審查經濟部預算時，除必要事項外，考慮全數凍結，國民黨團也會在3日的立法院會中，把電業法修正草案逕付二讀，讓未來電價漲跌必須經過立法院同意。民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院決議反映部分民意，但不能取代法律，且電價屬於行政機關權力，立法權不能超越行政權，否則違反權力分立原則。（看完整報導）

國安局：去年迄今掌握130萬件假訊息 每週平均3萬件

國家安全局長蔡明彥表示，自2023年至今，國安局已掌握約130萬件爭議訊息，每週平均篩濾約2至3萬件錯誤或假訊息，並將篩選後的訊息通報國安會及行政院。針對網傳副總統當選人蕭美琴有神秘男友的輿論，國安局已通報國安會，但因國安局的角色為蒐報單位，不涉入行政部門的後續處理。（看完整報導）

世界衛生大會5月登場 美預告挺台參與聲量可望擴大

世界衛生大會將在5月舉行，台灣自2017年起因中國施壓未獲WHA邀請，目前仍未收到今年大會的邀請函。美國國務院亞太助卿康達4月30日表示，美國將支持台灣以觀察員身分與會，預計支持美方立場的國家數量將比去年增加。康達批評中國對聯合國大會第2758號決議扭曲解讀，並強調該這項決議不應妨礙台灣參與聯合國體系或其他多邊論壇。（看完整報導）

尼坦雅胡：無論有沒有休戰協議 進攻拉法勢在必行

以色列總理尼坦雅胡4月30日宣布，不論哈瑪斯對休戰及釋放人質的提案回應如何，以色列仍會進攻位於加薩走廊南部的拉法市，目的是摧毀當地剩餘的哈瑪斯戰鬥部隊。此舉引起聯合國秘書長古特瑞斯的強烈反對，他警告，對拉法的軍事攻擊將導致大量平民傷亡和大規模流離失所，對加薩的巴勒斯坦人及更廣泛地區造成毀滅性衝擊，他呼籲所有對以色列有影響力的人阻止此事發生。（看完整報導）

美國擬將大麻改列低風險藥物 毒品政策歷史性改變

美國政府考慮將大麻從一級毒品降級為低風險藥物，美聯社報導，美國緝毒局提議將認可大麻的醫療用途，並認定大麻比一些極危險藥物被濫用的可能性低，但不會讓娛樂用途的大麻完全合法化。這項新規一旦通過，將推動大麻產業迅速成長，估計創造300億美元（約新台幣9787億元）的價值，且有助大麻研究；不過，放寬限制可能會為反毒戰爭和其他領域帶來意想不到後果。（看完整報導）

從拉斐爾到梵谷真跡奇美博物館亮相 英國國家藝廊盼創獨特美感

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」2日開展，館方1日舉辦展前記者會，展場及這次來台的52幅大師真跡作品首次公開亮相。英國國家藝廊館長加百列．芬納迪表示，展場呈現就像縮小版英國國家藝廊，敘述與在倫敦本館一樣的故事內容，希望能帶給台灣觀眾獨一無二美麗感受。（看完整報導）

開箱老照片》余光中詩風文采影響深遠

中國文藝協會1962年5月2日介紹余光中（新詩獎）、李靈伽（繪畫獎）、楊英風（雕塑獎）等3位第三屆文藝獎章得獎人。余光中1950年來台，1954年參與創立「藍星詩社」，在台大就學時經常向「中央日報」、「新生報」投稿，一生的詩文作品廣泛為兩岸三地的教科書收錄，如「鄉愁」、「我的四個假想敵」、「聽聽那冷雨」。2017年12月14日余光中因腦中風併發心肺衰竭病逝，享壽89歲。（看完整報導）

Podcast》印尼清共屠殺歷史 導演拍紀錄片盼轉型正義

印尼1965年發生清共大屠殺，軍方鎮壓大批共產黨員，導致當時許多印尼人流亡海外。他們多被指為印尼共產黨黨員或建國總統蘇卡諾的支持者，困在海外，無法回到印尼。印尼導演蘿拉執導紀錄片「流亡」，希望能透過鏡頭記錄下海外印尼流亡人士的真實故事，還原當年清共屠殺事件。（收聽Podcast）

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