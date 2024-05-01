2日水氣偏多 中部以北、宜花留意短延時強降雨

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署今天表示，華南水氣挾帶旺盛對流自台灣海峽移入，造成中南部降雨較顯著，至下午5時，台中和平累積93.5毫米最多；明天水氣偏多，中部以北、宜花留意短延時強降雨。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天降雨以中南部地區較為顯著，主要是受到鋒面南側、有1道華南水氣挾帶旺盛對流自台灣海峽移入，帶來短延時強降雨，鋒面本身的降雨反而不那麼顯著。

根據氣象署網站，今天截至下午5時許，累積雨量以台中市和平區93.5毫米最多，其他縣市部分，南投縣仁愛鄉56毫米，新竹縣五峰鄉44.5毫米、嘉義縣阿里山鄉44毫米。

曾昭誠表示，明天鋒面通過，但水氣偏多，加上東北季風影響，中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，並易有短延時強降雨；其他地區雨勢較小，但仍可能有短暫陣雨。

曾昭誠指出，3日東北季風逐漸減弱，水氣仍多，全台各地還是有機會降雨，但將趨緩；4日、5日水氣逐日減少，以東半部有局部短暫陣雨，午後各山區有短暫雷陣雨為主。

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曾昭誠提到，6日、7日有1波鋒面從台灣北部海面通過，雖然未直接南下進入台灣，但中部以北地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，目前觀察8日天氣就會恢復穩定。

氣溫方面，曾昭誠提到，明天北部、宜蘭高溫約在攝氏25度左右，其他地區約30度，各地早晚低溫約22至24度，接著逐日漸升，預估4日北部、宜蘭高溫也有機會達30度。（編輯：管中維）1130501