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鋒面雨水挹注石門水庫 水位預估會再上升

2024/5/1 14:24（5/1 14:46 更新）
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水利署北區水資源分署1日表示，此波鋒面降雨可替石門水庫增加750萬噸水量，石門水庫蓄水率回升至28.7%。（水利署北區水資源分署提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月1日
水利署北區水資源分署1日表示，此波鋒面降雨可替石門水庫增加750萬噸水量，石門水庫蓄水率回升至28.7%。（水利署北區水資源分署提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月1日
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（中央社記者葉臻桃園1日電）水利署北區水資源分署今天表示，此波鋒面降雨可替石門水庫增加750萬噸水量，石門水庫蓄水率回升至28.7％；石門、寶山及寶二水庫入流量仍高於出流量，預估水庫水位仍會上升。

水利署北區水資源分署向媒體表示，昨天上午7時至今天上午7時，石門水庫降雨合計32.6毫米，預估可增加750萬噸水量；寶山及寶二水庫降雨合計51.6毫米，預估可增加約260噸水量；中庄調整池及鳶山堰仍維持近滿庫狀況。

北區水資源分署說，石門水庫今天上午7時水位222.11公尺，蓄水量為5883萬噸，蓄水率已回升至28.7％；寶山及寶二水庫系統今天上午7時蓄水量約1419萬噸，蓄水率已回升至39％。

北區水資源分署說，石門、寶山及寶二水庫入流量仍高於出流量，水庫水位仍會上升；因昨天有降雨，農田經雨水充分供應已滿足，所以經協商今天仍優先使用河川及埤塘水源供灌，將水蓄存在水庫以增加蓄水量。（編輯：陳清芳）1130501

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雨水挹注石門水庫進補 中庄調整池及鳶山堰滿庫
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