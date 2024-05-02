連續降雨3天 寶山與寶二水庫蓄水升破4成

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）水利署北區水資源分署今天表示，連日降雨至今，寶山水庫與寶二水庫系統目前蓄水量已超過4成，此波降雨可為水庫增加約610噸水量，水情逐漸轉好。

水利署北區水資源分署向中央社記者表示，從4月30日至今連日降雨，經統計3天降雨情形於上坪攔河堰集水區雨量累積達68.8毫米，預估將可為寶山水庫與寶二水庫增加610噸水量。

北區水資源分署指出，在寶山水庫與寶二水庫系統於今天上午7時許蓄水量達約1543萬噸，目前蓄水率已回升至42.3%，而從4月30日淨蓄水量增加187萬噸，蓄水率增加5.1%。

北區水資源分署說，依氣象資料分析顯示，近日仍可能有降雨，將加強守視透過節水操作及加強引水，持續讓水庫穩定供水，對於後續是否再實施人工增雨等規劃，將視天候條件適當機動實施，以增加水庫集水區降雨機率。（編輯：方沛清）1130502