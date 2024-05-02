4月底鋒面挹注250萬公噸 湖山水庫蓄水率升至38.3%

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林湖山水庫每天供應雲林、南彰化及北嘉義民生用水，4月底鋒面為水庫挹注250萬公噸，今天蓄水率升至38.3%；水庫管理中心指出，目前雖入汛期，但未來降雨不確定性高，民眾仍須節約用水。

根據經濟部水利署統計，湖山水庫截至今天下午1時，有效蓄水量1939.78萬立方公尺、蓄水率38.3%。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，水庫每天提供20公噸與集集攔河堰15萬公噸聯合運用，除供應雲林民生用水外，也供應南彰化5萬公噸、北嘉義6萬公噸。

水庫從去年10月至4月上旬皆未進帳，水位一直下降，有效蓄水率一度掉到34%。

李炎任指出，今年4月水情較去年好，去年同期蓄水率只有29.5%，最低是在5月只剩23%。

所幸今年4月底鋒面為水庫挹注250萬公噸，這幾天水庫上游清水溪有明顯降雨，約有100萬公噸入帳，總共350萬公噸，大概可以提供17天用水量。

中央氣象署預報，東北季風影響，今天各地都有機率降雨；水庫與台大團隊密切觀測雲層狀況，只要條件符合，將在集水區施放焰劑人工增雨，期望緩解水情。

湖山水庫管理中心指出，目前雖進入汛期，但未來降雨不確定性高，呼籲民眾節約用水。（編輯：陳仁華）1130502