本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

石門水庫蓄水率回升至3成 北水分署：水情逐漸好轉

2024/5/2 16:09（5/2 16:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
水利署北區水資源分署2日表示，石門水庫蓄水率已上升至3成以上、蓄水量超過6000萬噸，北部水情已逐漸好轉。（北水署提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月2日
水利署北區水資源分署2日表示，石門水庫蓄水率已上升至3成以上、蓄水量超過6000萬噸，北部水情已逐漸好轉。（北水署提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園2日電）水利署北區水資源分署今天表示，此波降雨對石門及寶二系統水庫效益良好，石門水庫蓄水率已上升至3成以上、蓄水量超過6000萬噸，寶二系統蓄水率也升破4成，北部水情逐漸好轉。

水利署北區水資源分署向媒體表示，4月30日上午7時至今天上午7時為止，石門水庫降雨合計49.8毫米，預估可增加1220萬噸水量；寶山及寶二水庫降雨合計84.7毫米，預估可增加約610噸水量；中庄調整池及鳶山堰仍維持近滿庫狀況。

水利署北區水資源分署說，石門水庫上午7時水位為222.99公尺，蓄水量為6173萬噸，蓄水率已回升至30.1%；寶山及寶二水庫系統上午7時蓄水量約1543萬噸，蓄水率已回升至42.3%。

水利署北區水資源分署也說，目前石門、寶山及寶二水庫入流量仍高於出流量，水庫水位仍會上升；農田經雨水充分供應已滿足，今天仍優先使用河川及埤塘水源供灌，將水節省蓄存在水庫以增加蓄水量。（編輯：張銘坤）1130502

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：