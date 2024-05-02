石門水庫蓄水率回升至3成 北水分署：水情逐漸好轉

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（中央社記者葉臻桃園2日電）水利署北區水資源分署今天表示，此波降雨對石門及寶二系統水庫效益良好，石門水庫蓄水率已上升至3成以上、蓄水量超過6000萬噸，寶二系統蓄水率也升破4成，北部水情逐漸好轉。

水利署北區水資源分署向媒體表示，4月30日上午7時至今天上午7時為止，石門水庫降雨合計49.8毫米，預估可增加1220萬噸水量；寶山及寶二水庫降雨合計84.7毫米，預估可增加約610噸水量；中庄調整池及鳶山堰仍維持近滿庫狀況。

水利署北區水資源分署說，石門水庫上午7時水位為222.99公尺，蓄水量為6173萬噸，蓄水率已回升至30.1%；寶山及寶二水庫系統上午7時蓄水量約1543萬噸，蓄水率已回升至42.3%。

水利署北區水資源分署也說，目前石門、寶山及寶二水庫入流量仍高於出流量，水庫水位仍會上升；農田經雨水充分供應已滿足，今天仍優先使用河川及埤塘水源供灌，將水節省蓄存在水庫以增加蓄水量。（編輯：張銘坤）1130502