勞工遊行提落實薪資提升等5訴求 總領隊：勞動節應全國放假

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）一年一度勞工大遊行今天登場，數十個工會團體中午集結於凱道高喊口號，更大跳「修惡三」舞蹈、演出行動劇暗示勞基法搖搖欲墜，也凸顯可能砍年金、再修勞基法的擔憂。

每年五一勞動節，勞工團體都會集結舉辦勞工大遊行，全國工會團體今天中午在凱道集結，高喊「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」等口號，為勞工大遊行揭開序幕。

總領隊、全國產業總工會理事長江健興指出，民進黨將連續執政，顯見執政沒有蜜月期，現在物價飛漲，只有薪水沒有漲，不希望台灣永遠是低薪國家、過勞之島，政府應解決問題。

江健興提到，勞工團體去年底辦「工」辦政見發表會，當時藍綠白三黨總統候選人都提到月薪新台幣3萬元過低，總統蔡英文也曾說過3萬是她的夢想，民進黨應完成夢想甚至進一步提高薪資。

江健興並表示，勞動節是勞工的日子，全國應該放假1天，軍公教也是受僱者，不能放假很奇怪，政府不應該再分割勞工，應該全國放假1天。

五一行動聯盟總指揮、新竹縣產總理事長劉興德說，如今立法院藍綠白三黨都在運作，一個領導有為的政治家應該增加福利而不是在修惡勞基法，新團隊上任後應持續提升勞動福祉，「全國人民都在盯著看」。

江健興說，副總統賴清德過去擔任行政院長時修勞基法，準勞動部長何佩珊是內閣幕僚，不希望何佩珊上任後又修惡勞基法，也要求若政府要處理勞保年金議題，一定要和勞工溝通。

開場時，聯盟裝扮成準總統賴清德、準勞動部長何佩珊、民進黨總召柯建銘表演「勞工權益修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修勞基法「砍假」、要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」。

主辦單位表示，這次遊行共有5大訴求，包含薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心以與醫護血汗要解決，以及提出16項具體修法建議，要求政府及三黨修法改善勞動環境，提升勞動保障及勞權。

另外，聯盟特別演出行動劇，多名演員扮演台灣勞工，舉著看似遮風避雨卻搖搖欲墜的房屋，象徵實施40年的勞基法急待修善，卻遭手持「修惡」大槌的民進黨政府2度修惡，將台灣勞工擊倒在地，台灣勞工則以代表此次5大訴求的支柱來對抗。

現場遊行隊伍共分成3個大隊，約在下午1時40分從凱達格蘭大道出發，將行經中山南路、濟南路，最後到立法院前集結。（編輯：管中維）1130501