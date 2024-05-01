國民黨推天災假法制化 賦予勞工拒絕出勤權利

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨今天表示，天災假在現行勞基法內無完善規定，未來將會爭取修法，推動「天災假法制化」，以賦予勞工在天災發生時，可基於安全考量可拒絕出勤的「勞工退避權」，未來國民黨立委，將會逐步完善勞工權益的法規。

今天是勞動節，國民黨透過臉書指出，面對近年來天災頻傳，天災假於現行勞基法內無完善規定，以致於雇主常要求勞工於天災冒險上班。國民黨長期關注、保障勞工權益以及生命安全，未來將會爭取增訂「勞基法第40條之1」，推動「天災假法制化」。

國民黨也提到，按照現行勞基法規定，在天災、突發事件發生時，雇主有權力緊急召回勞工，但是衍生緊急召回的成本，卻是要勞工自行負擔，而勞工休假時更時常被雇主告知「休假不可以跑太遠，以免緊急狀況找不到人」，導致勞工無法自由安排休假時間。

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國民黨表示，國民黨立委主張透過修法，要求雇主緊急召回時須負擔衍生的成本，其中包含通勤費、相關損失；另提出「勞工退避權」，勞工在天災發生時，認為通勤會造成安全問題，可基於安全考量可拒絕出勤。

國民黨指出，過去的政府做不到，就讓國民黨立委來推動修法、補足缺失的部分，未來國民黨立委將會逐步完善勞工權益的法規，讓台灣勞工擁有一個安全無虞的工作環境。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1130501