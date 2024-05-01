勞動基金大進補 3月賺2422億元

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，投資收益持續穩定增長，3月單月收益為新台幣2422.1億元，讓整體勞動基金今年截至3月底收益數為4949.6億元。

勞動部勞動基金運用局公布，整體勞動基金截至3月底止規模為6兆4195億元，今年截至3月底評價後收益數為4949.6億元，收益率8.30%，其中3月單月收益數為2422.1億元。

根據資料，新制勞退基金規模為4兆1838億元，收益率8.22%；舊制勞退基金規模為1兆184億元，收益率10.11%；勞保基金規模為9941億元，收益率8.59%；就保基金規模為1685億元，收益率1.86%；勞職保基金規模為370億元，收益率0.41%；積欠工資墊償基金規模為177億元，收益率4.63%。

受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為5609億元，收益率為8.46%；受農業部委託管理農民退休基金規模為155億元，收益率為7.74%。

勞動基金運用局指出，美國聯準會（Fed）3月會議點陣圖顯示，多數官員維持年內3碼降息空間，一掃市場對於聯準會過於鷹派擔憂，加上薪資成長放緩，因此，儘管美國通膨數據仍高，市場預期通膨可望下滑。

基金局也說，3月21日台灣央行意外升息，但景氣燈號連2綠，顯示景氣復甦格局不變，樂觀情緒也帶動3月分金融市場高檔震盪走升。

展望未來，基金局表示，通膨數據反覆，各主要國家利率水準仍維持高檔，加上地緣政治衝突不斷，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，後續將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。（編輯：管中維）1130501