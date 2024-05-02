開箱老照片》余光中詩風文采影響深遠

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（中央社網站）1962年（民國51年）5月2日：中國文藝協會介紹余光中（新詩獎）、李靈伽（繪畫獎）、楊英風（雕塑獎）等3位第三屆文藝獎章得獎人。

中國文藝協會每年在5月4日文藝節頒發文藝獎章，以表彰海內外優秀的藝文人士，包括余光中、楊英風、鍾肇政、朱西寧、蘇偉貞、侯孝賢、羅智成、鍾文音等人均曾獲獎。

余光中1950年來台， 1954年參與創立「藍星詩社」，在台大就學時的余光中已經展露鋒芒，經常向「中央日報」、「新生報」投稿，曾被票選為十位最受歡迎的詩人之一。

余光中一生的詩文作品廣泛為兩岸三地的教科書收錄，如「鄉愁」、「我的四個假想敵」、「聽聽那冷雨」；多篇詩作更屢經楊弦、李泰祥、羅大佑等人譜成歌曲傳唱。

余光中的長篇散文「焚鶴人」，曾被還是學生的李安改拍成短片「星期六下午的懶散」，這部18分鐘超八厘米的劇情黑白短片，讓李安申請到美國紐約大學電影系入學許可。

2017年12月14日余光中因腦中風併發心肺衰竭病逝，享壽89歲。

想看更多余光中的照片，立即到中央社影像空間。1130502