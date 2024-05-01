美股4大指數下挫 法人：台股區間震盪檢視2變數

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（中央社記者江明晏台北1日電）美股4大指數下挫，台股今天勞動節休市。法人分析，今年初預期美國將降息與基本面好轉的2大利多近期鬆動，台股雖在崩跌之後迅速站回月線，仍要持續檢視原本2項利多後續的變數，料台股短期將區間震盪整理。

美國聯準會（Fed）明天將公布貨幣政策決定，儘管外界已普遍預期利率維持不變，但市場仍將仔細研究聯準會在會後對後續經濟的展望，以及對降息時間點的看法。

投資人擔憂美國通貨膨脹僵固，Fed將維持高利率更長一段時間，加上美國消費者信心下滑等經濟數據令人失望、美國公債殖利率上揚，美股4大指數4月30日下挫。道瓊工業指數大跌570.17點，跌幅1.49%。標準普爾指數跌1.57%、那斯達克指數重挫2.04%、費城半導體指數重挫1.94%。

台股4月30日終場指數收在20396.6點，下跌98.92點，跌幅0.48%。市場將持續觀察美股走勢，牽動台股2日開盤表現。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股從去年11月起大漲，指數連創新高，漲幅逾3成，主要受到市場原先預期美國即將調降利率的利多，資金回流到台股與亞洲股市，加上預期景氣面開始大幅復甦好轉，成為2股推升漲勢的最大原動力。

但他表示，近期這2大面向的利多都受到挑戰，第一，台股在勞動節休市一天後，將迎接FOMC（聯邦公開市場委員會）會議結果，從先前美國公布的數據來看，降息的機會非常低，市場也預料今年降息時間表恐大幅延遲。

第二，他指出，台積電法說會下修消費電子、通用伺服器、車用等產品復甦力道，但表明AI依舊是主要成長動能，雖然AI族群確實是股市閃耀的焦點，也吸引很多買盤持續低接進駐，但整體景氣和今年初預期全面復甦的狀況，產生很大的變化，且台股若只有AI好，其他族群都不好，缺乏類股論動，就難以帶動健康的多頭格局，整體指數也難有大表現。

4月台股指數上下劇烈震盪逾千點，黃文清表示，因為市場氣氛不像年初這麼樂觀，但台股又很快反彈到月線之上，顯示投資人還是看好後市，但後續會面臨前一波高點的套牢賣壓，預料台股將呈現區間震盪整理格局，不會是持續上漲的急漲行情，5月中旬也要面臨財報的檢驗。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股這一波從20883高點震盪下跌後迅速收復部分失土，目前應該算是高點下挫整理過程中的反彈，並非新一波的漲勢，若要重新帶動一波漲勢，必須基本面帶來好消息，例如企業公布財報大幅優於預期。

此外，由於台股上演台積電「一個人的武林」，以致台股加權指數落入美國窄基指數定義，金管會預估，最快7月29日起美國交易人將禁止交易大小台指期。

黃文清表示，這個情況在2021年其實也發生過，當時也是因為台積電在台股權重過高，但其實並沒有影響到台積電股價，2022年還續創歷史新高，顯示即使落入窄基指數定義，影響也相對有限，且金管會已指出，美國交易人占台灣期貨市場交易比重僅0.7%，且還有很多彈性應變的方式去交易，不需要太擔心，而台股的非電子族群若能啟動補漲，就能有效改善這個風險。（編輯：楊蘭軒）1130501