台股月線收紅劇烈震盪近1600點 法人：靜待FOMC會議

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（中央社記者江明晏台北30日電）台積電今天尾盤壓低收黑，台股終場跌近百點，失守20400點，4月指數如坐雲霄飛車，上下劇烈震盪近1600點，月線收紅102點，法人表示，台股勞動節休市一日後，將迎接FOMC會議結果，台股將呈現區間震盪格局。

台股今天開高走低，尾盤遭台積電壓低收黑拖累，台股終場指數收在20396.6點，為今天最低點，下跌98.92點，跌幅0.48%，成交值量縮至新台幣3575.85億元。

值得注意的是，台股指數在4月如坐雲霄飛車，10日曾一度攻上20883點，刷新台股盤中歷史新高點，19日當日則一度崩跌逾千點，下探19291點，指數上下劇烈震盪1592點，近期指數快速反彈，收復部分失土，月線收紅102點。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股尾盤下殺原因難以斷定，初步推測可能是外資換倉，影響台積電最後一盤價格，市場也聯想與台股勞動節休市後，將迎接FOMC（聯邦公開市場委員會）會議結果有關，市場預料降息時間表已大幅推遲，台股將維持區間震盪整理格局。

市場認為尾盤下殺可能也與ETF換倉有關，但黃文清認為，初步觀察，今天尾盤下殺以台積電為主，近期熱門ETF成分股都沒有台積電，而科技股相關的ETF調整都不應該是在這個時候。

三大法人今天合計買超台股32.66億元，其中，自營商賣超8.59億元，投信買超17.86億元，外資及陸資買超23.39億元。

外資累計連續3個交易日買超，但買超幅度縮小，投信則是連續13個交易日連續買超，自營商則由買轉賣。

根據公開資料統計，外資買超排行方面，友達位列第一，外資買超逾1.6萬張，開發金、國泰金、聯電、華航均進入外資賣超前5大榜單，分別買超逾1.1萬張至8000張左右；其次買超陽明、旺宏、國泰費城半導體、高力、臺企銀。

賣超方面，外資賣超新光金、中石化、中信金最多，分別賣超逾2.2萬張、1.9萬張、1.04萬張，其餘還有元大滬深300正2、矽統、富邦恒生國企正2、鴻海、中工、力積電、華新。

觀察投信買超名單，前5大則為中信金、長榮航、達麗、寶成、智邦。（編輯：楊凱翔）1130430