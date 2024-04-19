台股崩跌774點市值蒸發2.46兆 寫單日最大跌點等5紀錄

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（中央社記者江明晏台北19日電）台積電法說行情失靈、中東情勢恐升溫，在多重利空夾擊下，台股今天盤中指數「一瀉千點」，寫下單日最大跌點、單日盤中第2大跌點、單日蒸發市值最大、單日成交量次高、外資賣超金額次高等5大紀錄。

台積電法人說明會被市場認為「沒驚喜」，且下修全球半導體、晶圓代工及車用市場等三大領域展望，導致台積電股價重挫，再加上市場擔憂以伊對峙情勢恐升溫，雙重利空疊加，成為台股今天崩跌主因。

台股今天開盤指數就摜破2萬點大關，開低走低一路下殺至19291.88點，指數崩跌1009.32點，創台股史上盤中第二大跌點；僅次於2021年5月12日，當時本土疫情升溫引發恐慌性賣壓，盤中最多崩跌1417.86點。

11時後台股跌勢收斂，終場指數收在19527.12點，守住19500點與季線19235點，指數重挫774.08點，跌幅3.81%，成交值暴增至新台幣7047.88億元。

台股今天收盤跌點超越2020年1月30日的696.97點的紀錄，再寫台股史上單日最大跌點；但以跌幅觀察，由於台股基期高，跌幅僅3.81%，尚排不上前10大。

台股今天成交值7047.88億元，則寫下台股史上第二大量，僅次於2021年5月12日成交值7828.25億元的歷史天量。

台股今天不僅寫下史上單日最大跌點，市值也一口氣蒸發2.46兆元，創史上第一大；僅次於2020年1月30日，當時疫情即將在全球爆發，台股單日市值一天大減2.12兆元。

三大法人今天合計賣超998.55億元，其中，外資及陸資賣超857.52億元，刷新歷史第二高紀錄；僅次於2021年2月26日因美國10年期公債利率攀升，當日外資賣超944.07億元，為史上第一高賣超紀錄。而原先第二大紀錄是外資在2022年3月7日賣超822.39億元，當時烏俄戰爭局勢加溫，西方各國聯手制裁俄國。

分析台股今天崩跌主因，台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，今天因市場以悲觀態度解讀台積電法說會釋出的展望，除了高階AI和HPC需求外，其他領域都很疲軟，整體恢復力道有限，拖累ADR走勢，台積電今天現股也呈現重挫。

他表示，開盤沒多久，就再傳出以色列反擊伊朗的消息，導致市場擔憂兩方對峙情勢升溫，擴大為區域型戰爭，恐慌性賣壓快速蔓延，盤中一度崩跌逾千點；雖然隨後跌勢回穩，但仍維持重挫格局，後續還要觀察以伊情勢擴大為區域戰爭的可能性和影響。

他表示，台股去年11月從16000點附近一路上漲至今年4月10日高點20883點，漲幅高達3成之多，今天盤中下修千點，短線止跌訊號可觀察買盤低接力道；若收盤出現長下影線，或是帶量的中長紅K棒，以及指標股台積電等止穩，才會初步止跌，目前還要觀察以伊情勢發展，以及外資賣超力道何時趨緩。（編輯：張良知）1130419