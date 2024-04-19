台股重挫774點創史上單日最大跌點 週線終止連4紅

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（中央社記者江明晏台北19日電）台積電法說行情失靈，加上中東以伊情勢升溫，台股今天盤中指數崩跌1009.32點，創史上盤中第二大跌點紀錄，隨後跌勢收斂，終場仍大跌774.08點，收在19527.12點，改寫台股單日最大跌點；台股週線終止連4紅，本週下跌1209.45點。

在台積電ADR下跌4.86%等多重利空疊加下，台股今天開盤指數就摜破2萬點大關，盤中賣壓湧現指數最低下探19291.88點，崩跌1009.32點，創台股史上盤中第二大跌點紀錄。

台股史上單日盤中最大跌點出現在2021年5月12日，當時國內疫情升溫引發恐慌性賣壓，盤中一度崩跌1417.86點。

台股終場指數收在19527.12點，下跌774.08點，跌幅3.81%，成交值暴增至新台幣7047.88億元；收盤跌點超過2020年1月30日、下跌696.97點的紀錄，刷新台股史上單日最大跌點紀錄；但以跌幅觀察，由於台股基期變高，今天3.81%的跌幅，尚排不上台股跌幅前10大。

台股今天收週線，單週重跌1209.45點，週線連4紅止步。

觀察代表中小型股票的櫃買指數，同樣殺聲隆隆，終場指數下跌8.26點，跌幅3.3%。

觀察上市類股走勢，台股電子股終場大跌4.95%，金融股下跌1.67%，半導體股重挫達6.13%；僅運輸股、營建股、綠能股收紅。上市、上櫃股票今天合計下跌家數高達1587家，但跌停家數僅5家，還少於漲停家數22家。

觀察個股走勢，台積電法說會行情失靈，今天股價重挫跌破短中期均線，終場下跌54元，跌幅6.72%，收在750元。權值股一片臉綠，鴻海、台達電收盤下跌逾3%、聯發科下跌5.43%。

AI概念股熄火，緯穎重挫7.4%，廣達、緯創、技嘉、欣興、台光電等全面收黑。電力概念族群漲跌互見，大同收漲逾7%，華城、士電、中興電等收黑。

指標型ETF如00929復華科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息等均收跌逾2%。

運輸股在運價指數走揚下，整體類股走勢抗跌，長榮收盤上漲2.68%、陽明勁揚3.08%。

分析師簡伯儀表示，台股今天遭逢多重利空夾擊，台積電法說會不如預期，加上以伊衝突恐再升級，恐慌氣氛加速殺盤湧現，預料台股將開啟一波整理格局。（編輯：張良知）1130419