台股崩跌774點 金管會：關注中東衝突等4變數 必要時護市

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（中央社記者謝方娪台北19日電）台股今天盤中一度狂瀉逾千點，終場大跌774.08點，金管會表示，台股下挫主因投資人觀望通膨、產業前景，以及中東衝突等消息面影響，但上市櫃公司體質健全且總體經濟基本面良好，將密切注意後續中東衝突等4變化，必要時採穩定措施。

台積電法說行情失靈，加上中東以伊情勢升溫，台股今天盤中指數崩跌1009.32點，創盤中史上次大跌點，隨後跌勢收斂，終場收在19527.12點，重挫774.08點，改寫台股史上單日最大跌點。

金管會出面說明，台股今天下跌，主因投資人觀望通膨、產業前景，以及中東衝突等消息面影響，短期間雖可能對投資人心理及交易造成影響，但目前台股上市櫃公司體質仍相當健全且總體經濟基本面良好。

金管會提到，證交所及櫃買中心已在收盤後發布新聞稿，呼籲投資人理性面對波動，金管會將密切注意後續中東衝突、通膨、美國聯準會（Fed）利率決策走向，以及外資資金匯出入動向對台股影響，若股市發生非理性下跌，必要時將採取相關穩定措施。

美股前一交易日受美國聯準會持續放鷹等因素影響，4大指數中，除了道瓊工業指數小漲0.06%外，其餘均呈下跌，跌幅介於0.22%至1.66%區間，今天亞股全面走跌。

金管會觀察，盤中因媒體報導以色列飛彈擊中伊朗，中東地緣政治緊張，帶動亞股跌幅擴大，台股亦受影響，終場下跌774.08點，跌幅3.81%，成交值放大至新台幣7047.88億元，外資賣超800億元。

在台股收盤時，韓國跌幅達1.59%，日本跌幅2.29%，香港跌幅1.2%，新加坡跌幅0.39%，上海跌幅0.32%。

若拉長觀察期間，今年截至18日止，台股漲幅13.22%，相較日本漲幅13.79%、上海漲幅3.34%、韓國跌幅0.78%、新加坡跌幅1.62%、深圳跌幅1.55%、香港跌幅3.88%，台股漲幅僅次日本。

今年截至18日止，外資亦買超台股225.95億元，台股集中市場日均量達3977億元，年增78.06%。截至18日台股信用交易整戶擔保維持率為173.23%，遠高於追繳門檻130%。

金管會表示，今年截至3月底台股本益比為23.53倍，現金殖利率達2.71%，加計股票股利為2.81%，今年首季國內上市櫃公司累計營收達9.53兆元，寫歷年同期次高，年增5.4%。（編輯：張若瑤）1130419