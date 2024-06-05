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台股走勢震盪 台積電鴻海撐盤航運股強勢

2024/6/5 11:25
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（中央社記者何秀玲台北5日電）台股今天開高後一度翻黑測試月線，隨後指數回升至平盤之上，盤中最高21470點，上漲逾百點。台積電、鴻海、廣達等撐盤，航運股表現強勢。

至11時16分，台股加權指數上漲30.8點，為21387.42點，成交值新台幣2440億元。盤中指數最高21470點，最低21264點，高低差距逾200點。

台積電盤中為842元，股價上漲3元，AI概念股漲跌互見，廣達上漲約1%。散熱族群包括雙鴻與奇鋐分別下跌約5%、3.7%。

泛鴻海概念股包括鴻海、鴻準、廣宇、瑞祺電通皆上漲。航運股中櫃、萬海股價漲停。

資深分析師簡伯儀表示，台股今天走勢震盪，目前看來，多頭格局不變。近期正值營收公布時間，今天漲多族群輪動到海運類股，因運價大漲，市場預期營收將有亮眼表現。另外，電腦展開跑，也有不錯的題材，相關類股開始發酵，指數維持高檔震盪走勢。（編輯：楊蘭軒）1130605

簡伯儀
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