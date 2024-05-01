泰國建材展 台灣廠商聚焦減碳與循環利用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）經濟部國際貿易署和外貿協會籌設台灣精品館，加上金屬公會率團，共有23家台灣代表性企業參加「泰國國際建材及裝潢材料展」，強調減碳與循環利用，期盼為台灣廠商拓展更多商機。

東南亞最大的「泰國國際建材及裝潢材料展」（ARCHITECT）4月30日到5月1日在曼谷近郊IMPACT展覽中心登場，展出涵蓋文化科技、智慧城市、永續工程及美好生活等主題產品。

貿協發布新聞稿指出，泰國大城銀行（Krungsri Research）及英商Global Data等機構預估，基於泰國東部經濟走廊拉動的基建需求，泰國建材商機自2024至2025年可望維持3.5%至4%穩健正成長，貿協及金屬公會因此率領台灣展團共計23家廠商參加泰國建材展。

展覽首日，台灣產業形象發表會以「MIT2」為主題訴諸價值合作的加乘效果，代表台灣（Taiwan）與泰國（Thailand）不僅擴大貿易來往，更將深化藝文與科技等多層次交流。

國內顯示技術大廠友達光電發表「FindARTs擬真藝屏」及其衍生藝術生態圈，以博物館等級的數位典藏技術，賦予藝廊異地策展、星級飯店打造藝術展牆等嶄新體驗；近年曼谷季節性霧霾嚴重，宏碁智新推出採用35%回收塑料再製的「Acerpure Pro Vero環保清淨機」，消除室內PM2.5及甲醛危害，也落實環保設計的綠色主張。

台灣應對複合型災害具有豐富經驗，此次參展商如三久建材打造適應各種環境的防水捲門，避免極端水患侵害民安財產；清展科技與宏碁共同開發智慧紗窗，可偵測霾害與室內一氧化碳。

為帶頭落實永續，台灣精品館以回收（Recycle）、重複利用（Reuse）與減法設計（Reduce）等3R理念建構而成，參展企業達成默契，務必將廢棄物降至最低，台灣館主結構以重複利用的Truss鋼架，以及回收木料壓製的密集板搭建，在美感與永續間尋求平衡。（編輯：韋樞）1130501