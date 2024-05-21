砍小葉欖仁引質疑 集集公所：浮根亂竄影響安全

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）集集鎮公所移除小葉欖仁路樹引起部分鎮民質疑，鎮公所今天表示，小葉欖仁浮根亂竄影響安全、阻塞水溝，移除案經鎮代會、縣府同意，將澈底根除問題，一切依法行政可受公評。

集集火車站至農業部生物多樣性研究所民權路種植小葉欖仁作為景觀路樹，但這些路樹浮根影響交通安全，甚至害騎士摔傷，集集鎮公所移除造成路面凸起、阻塞排水溝、樹幹空洞等高風險路樹，後續規劃種植台灣原生的田代氏石斑木，但此舉引起部分鎮民質疑。

集集鎮公所今天透過新聞稿說明，鎮代會2016年曾提案請鎮公所研議檢視不合適樹種、編預算逐步汰換以維護生命安全，前鎮長陳紀衡任內、2017年不幸發生路樹倒塌造成1人死亡，最終國賠新台幣300多萬元，因此2018年移除八張街、文心街等路段百餘棵垂榕。

鎮公所指出，2019年10月再有鎮代提案，針對民眾陳情民權路小葉欖仁竄根導致路面隆起、凹陷，使遊客或鎮民騎機車、腳踏車險些跌倒，請鎮公所研議解決辦法，2021年鎮代會臨時會再度討論小葉欖仁造成問題要求公所研議改善，代表會認為小葉欖仁已不適合作為行道樹，斷根、重新刨封路面僅治標不治本，希望鎮公所爭取上級經費，朝汰換行道樹方向進行。

鎮公所指出，集集火車站旁民權路自行車道使用逾30年，車道功能紊亂且動線不清，加上小葉欖仁浮根竄至道路、水溝，因此規劃移除，配合台鐵公司改善集集線軌道及護坡工程，集集站停駛至明年，鎮公所利用停駛期間進行火車站周邊環境、自行車道改善工程。

鎮公所指出，小葉欖仁是源自非洲外來種，木質易脆，颱風來襲時易折斷影響安全，去年颱風海葵就造成台東縣多鄉鎮路樹倒塌，尤其以小葉欖仁受損最多，嚴重影響交通及電力，加上樹根易亂竄且浮根嚴重，破壞公共設施影響通行安全，整體考量下有移除必要。

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對於遭指為何不移植、斷根或疏伐，鎮公所指出，2020年曾採斷根、道路刨鋪、疏伐等方式處理，短時間效果顯著，但一年半載後浮根就再次破壞路面、阻塞排水溝，而採移植或斷根方式對樹木是否能存活尚有疑慮，且定期道路刨鋪所需經費很多，不是長久之計。

鎮公所表示，依法行政並受鎮民代表會監督，移除民權路小葉欖仁案依南投縣樹木保育自治條例，需經報准南投縣政府同意才可作業，鎮公所為求周全，先提案經鎮代會同意，再報請南投縣政府同意在案，移除樹幹運至處理廠去化，一切依法行政可受公評。（編輯：黃世雅）1130521