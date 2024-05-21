星展銀併花旗後260萬張信用卡 拚8月前全部換發完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北21日電）星展銀行（台灣）合併花旗銀行消金業務後持續換發信用卡，今天啟動最後一波換卡活動，整併後260萬張信用卡換發進入最後一哩路，預估所有卡片將在8月前全數換發完成。

星展銀行（台灣）於2023年8月完成花旗（台灣）銀行消費金融業務的整併，並於去年12月展開首波換卡，今天舉行最後一波紅利卡換卡作業，推出「星展everyday威士御璽卡」。

星展台灣總經理黃思翰今天表示，自去年12月啟動信用卡換發以來，星展陸續整合飛行哩程、現金回饋、高端客群、聯名禮遇與紅利積點等信用卡產品，即將完成260萬張信用卡轉換。

黃思翰指出，換卡活動結束是星展新的開始，截至今年第1季，包括理財、保險、投資產品總金額已達新台幣 1.1兆元，並預告今年第3季起會推出更新的貸款、理財、財富管理等金融服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

星展消費金融處信用卡及無擔保貸款部主管林群凱指出，紅利點數卡友有45%認為紅利累積太慢，42%認為點數效期過短，37%則認為加碼回饋不符合需求，但星展everyday威士御璽卡主打日常消費回饋無上限，且將公用事業費代扣繳納入回饋權益中。

星展銀行併購花旗銀行消金業務後，於去年12月啟動首波換卡潮，瞄準高端商務客與旅遊族群的飛行卡、第2波為今年1月發行的eco永續卡系列、第3波在3月針對金字塔頂端客群，推出極耀無限卡，第4波則是4張聯名卡。（編輯：林淑媛）1130521