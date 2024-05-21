民眾生活習慣改變 馬祖「鼓板」傳承面臨難題

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（中央社記者潘欣彤連江21日電）因生活習慣改變、人口老化等原因，廟宇祭祀活動參與人數日漸減少，亦影響到傳統「鼓板」傳承，除透過學校教育保存，民間人士更盼擴大交流、提升鼓板的能見度。

不願具名廟宇主委表示，在馬祖元宵節比過年熱鬧，過去都是當地民眾總動員，更有許多旅台民眾特地返回家鄉，陣頭動輒超過1公尺，鼓板隊陣容龐大。但隨著社友年事漸高，年輕人相對不願投入，陣頭規模年年縮短還得請軍方派人支援，鼓板隊也以最精簡的10人前後為主。

連江縣仁愛國小教師王建華則指出，為傳承鼓板文化，各校從20多年前即開始投入資源，或是請鄰近廟宇協助教學。舉例來說，介壽國中小擁有完整的鼓板隊，仁愛國小則委請同村的金板境天后宮協助教學，讓鼓板文化可以持續傳承。

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除了傳承外，王建華說，保存也是另一項刻不容緩的議題。雖然馬祖鼓板協會前理事長陳崇順曾整理並編寫第1集馬祖鼓板譜，他也用簡單影像紀錄各村鼓板演奏與唸譜，但1人力量有限，僅能利用公餘時間投入。目前還有莒光西坵、北竿白沙與芹壁等地的鼓板樂尚未被保存，期盼有更多資源投入。

王建華也說，中國近年文化復興意識逐漸抬頭，中國大陸福建省長樂縣一帶也逐步恢復元宵遶境活動，但仍以較具現代風格的聲光、音效為主。他希望有機會組隊，帶著馬祖的鼓板隊參與長樂繞境，不僅象徵鼓板文化回到原鄉，更盼透過交流，提升這項無形文化遺產之能見度。（編輯：林恕暉）1130521